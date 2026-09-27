Biblioteca de Americana amplia acesso com cadastro online e reserva de livros à distância

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A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, no Centro de Americana, tem uma nova facilidade para o empréstimo de livros: além do cadastro presencial, agora é possível realizar o processo de forma online, sem comparecer à unidade. A novidade vale para quem deseja retirar e emprestar livros do acervo municipal.

Com o novo serviço, o leitor interessado em se cadastrar deve enviar documentos e informações por e-mail. Confira o passo a passo:

Para se cadastrar e ter direito à retirada de obras, é necessário informar:

– Nome completo;

– Endereço completo, telefones (inclusive WhatsApp) e e-mail de contato;

– Documento oficial, onde deve constar o número do CPF e a foto do requerente;

– Comprovante de residência atual;

– Foto recente e legível do próprio rosto (de frente).

– Caso seja menor de idade, adicionar documento oficial do responsável legal.

Todos esses dados e arquivos devem ser enviados para o e-mail [email protected]. Assim que o cadastro for processado, a Biblioteca avisa o leitor por e-mail, informando o regulamento vigente para o empréstimo de livros.

Após o recebimento do e-mail confirmando o cadastro, o leitor que desejar reservar um livro pode fazê-lo através dos telefones (19) 3461-9157 e (19) 3461-5121 ou por e-mail [email protected].

O acervo de livros disponíveis pode ser consultado online, acessando o site da Prefeitura de Americana, em www.americana.sp.gov.br e clicando em “Mais Serviços” e, em seguida, no ícone “BIBLIOTECA – ACERVO DIGITAL”.

“Prestes a completar 71 anos de atividade, a Biblioteca Municipal de Americana abraça novas formas de se conectar com seu público, facilitando o cadastro de novos leitores e ampliando o acesso a um acervo literário diverso e com opções para todos os públicos”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A Biblioteca Municipal atende o público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para fazer o cadastro de forma presencial, é preciso comparecer ao local com documento de identidade e comprovante de residência. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável.

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