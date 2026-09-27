Um homem que estava dando rolê com uma pistola à mostra em Americana acabou preso este sábado a noite em ação da Guarda Municipal de Americana.

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A Gama prendeu em flagrante um homem por porte ilegal de arma de fogo durante uma ação realizada na região da Avenida Nossa Senhora de Fátima.

A ocorrência teve início após o Centro de Segurança Inteligência (CSI) receber informações de que um indivíduo estaria portando uma arma de fogo e circulando em um Chevrolet Prisma, de cor cinza. As informações, acompanhadas de imagens do suspeito, foram repassadas às equipes operacionais.

Com apoio do sistema Muralha Digital, o CSI identificou que o veículo havia passado recentemente pela Avenida Nossa Senhora de Fátima. A equipe iniciou patrulhamento e localizou o automóvel estacionado em um posto de combustíveis, no cruzamento com a Avenida Antônio Pinto Duarte.

Dando rolê com a mina

O veículo era ocupado pelo suspeito e sua acompanhante. Durante a abordagem, inicialmente nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, durante a entrevista, o condutor informou que havia colocado uma arma de fogo no assoalho, na região do banco traseiro.

Na busca veicular, os agentes localizaram uma pistola PT-51, calibre .635, com numeração suprimida, acompanhada de um carregador com oito munições intactas.

Segundo o abordado, a arma teria sido adquirida há aproximadamente dois anos, pelo valor de R$ 600, em uma feira conhecida como “Feira do Rolo”, em Campinas. Ele alegou que pretendia utilizar o armamento para defesa pessoal.

O homem, sua acompanhante e o armamento foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Americana. Após analisar a ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do indivíduo por porte ilegal de arma de fogo, que permaneceu à disposição da Justiça.

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