Prefeito anuncia shows de Gustavo Mioto e Dilsinho na Feira das Nações

Prefeito Rafael Piovezan anuncia shows de Gustavo Mioto e Dilsinho na Feira das Nações de Santa Bárbara 2026

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Gustavo Mioto e Dilsinho serão as principais atrações da Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste 2026. Os shows foram anunciados pelo prefeito Rafael Piovezan nesta terça-feira (22) e farão parte da programação da 34ª edição do evento, que será realizado nos dias 7 e 8 de novembro, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

O sertanejo Gustavo Mioto sobe ao palco no sábado (7), às 23 horas, e o pagodeiro Dilsinho se apresenta no domingo (8), às 21 horas. Um dos mais tradicionais eventos do calendário cultural barbarense, a Feira das Nações também terá danças típicas dos países homenageados nesta edição e experiências gastronômicas proporcionadas por 11 instituições sociais do Município.

“Estamos preparando uma Feira das Nações especial, que mantém a tradição de reunir nossas entidades, valorizar diferentes culturas e oferecer ao público uma programação gratuita para toda a família. Gustavo Mioto e Dilsinho chegam para somar a essa história e trazer dois grandes shows para Santa Bárbara d’Oeste. É mais uma edição que reforça a importância da Feira no calendário cultural da nossa cidade, promovendo a solidariedade, valorizando o trabalho realizado pelas instituições participantes e movimentando a economia da cidade”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

“É uma alegria preparar mais uma edição da Feira das Nações, um evento que une cultura, gastronomia, solidariedade e entretenimento. Além de proporcionar grandes atrações ao público, a Feira valoriza o trabalho das nossas entidades e mantém viva uma tradição que faz parte da história de Santa Bárbara d’Oeste”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

A 34ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste 2026 tem como apresentador os Supermercados São Vicente, patrocínio da Dama Bier e apoio da Texfyt, Cristiantex Magazine, Refrigerantes Esportivo, SOS Telecom e Denso. A realização é da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. A produção cultural é da TG Produção Cultural.

História

A Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste foi realizada pela primeira vez em 1983, com o objetivo de arrecadar fundos para as entidades assistenciais, por meio da venda de comidas típicas de diferentes países, reunindo também shows de dança e música.

Desde então, o evento se consolidou com uma programação que celebra a história de diversas nações e culturas, reunindo artistas dos mais variados segmentos, como teatro, dança, circo, orquestras, artes visuais e cultura popular, entre outros.

Praça de Alimentação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, definiu as 11 entidades e associações que irão compor a Praça de Alimentação da 34ª Feira das Nações.

As entidades participantes representarão diferentes países e regiões, oferecendo ao público comidas típicas durante a programação da Feira. Foram selecionadas:

Rotary Club Progresso – Itália Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição – França Serviço de Assistência Social Meimei – Portugal Corporação Musical União Barbarense – Estados Unidos Fraternidade Descendência Americana – Argentina Creche Papa João Paulo II – Japão Associação Vinde à Luz – Espanha Casa da Criança – Alemanha Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) – Brasil Associação Cidadão e Cidadã de Direito – México Associação Cultural e Beneficente Carolina Maria de Jesus – Nações Africanas

A seleção ocorreu a partir do Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil, Organizações Sociais e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos, publicado pela Secretaria de Cultura e Turismo. O chamamento teve como objetivo a composição da Praça de Alimentação e a comercialização de comidas típicas.

Atrações principais

Gustavo Mioto | 7/11 – 23 horas

Dono de sucessos como “Anti-Amor”, “Solteiro Não Trai” e “Eu Gosto Assim”, Gustavo Mioto começou sua trajetória musical ainda na infância, influenciado pelo pai, Marcos Mioto, produtor de eventos e empresário do setor musical.

Natural de Votuporanga (SP), realizou suas primeiras apresentações ainda na adolescência e, aos poucos, passou a conquistar espaço com músicas autorais e uma identidade que combina o sertanejo romântico com uma linguagem moderna e próxima do público jovem.

Dilsinho | 8/11 – 21 horas

Conhecido por hits como “Péssimo Negócio”, “Pouco a Pouco” e “Refém”, Dilsinho é um dos principais nomes da nova geração do pagode. Natural da Ilha do Governador (RJ), o cantor e compositor tem 14 álbuns no currículo, além de ter sido o primeiro artista de pagode da história a se apresentar no palco do Rock in Rio Lisboa.

Dilsinho começou a se envolver com a música aos 13 anos, quando ganhou o primeiro violão do pai e se apresentou pela primeira vez em um bar carioca. Em 2009, formou o grupo de pagode “Para de Kaô”, que durou até 2012. Seu disco solo de estreia veio em 2014.

Serviço:

34ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste

7 de novembro (sábado) | Abertura dos portões às 12h Gustavo Mioto (23h)

8 de novembro (domingo) | Abertura dos portões às 12h Dilsinho (21h)

Local: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida

Entrada gratuita

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