Ariranha Uarini, do Zoo de Americana, passa por exames preventivos

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A equipe técnica do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana e a equipe de medicina veterinária da Faculdade de Americana (FAM) realizaram, nesta quinta-feira (24), exames médico-veterinários na ariranha Uarini. O manejo faz parte das medidas rotineiras de medicina preventiva.

Uarini é um exemplar macho da espécie e foi levado ao hospital veterinário da FAM, mediante convênio com a instituição de ensino, para avaliação física detalhada, pesagem, coleta de sangue para análises laboratoriais, radiografia torácica e ultrassonografia abdominal.

Durante o manejo, também esteve presente a equipe técnica do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, do Ministério do Meio Ambiente (CENAP/ICMBio).

O centro de pesquisa coletou amostras de sangue da ariranha, com o objetivo de subsidiar o sequenciamento genômico da espécie, iniciativa de elevada relevância para pesquisas em genética e conservação da biodiversidade brasileira. Os dados gerados a partir desse material serão utilizados exclusivamente para fins científicos e ações voltadas à conservação da espécie.

“O desenvolvimento de recursos genômicos é fundamental para avanços de estratégias de conservação, manejo populacional, monitoramento genético e suporte aos programas de manejo e reprodução sob cuidados humanos”, explicou o médico-veterinário do Parque Ecológico, Everton dos Santos Cirino.

Após os exames e a coleta do material biológico, Uarini retornou, no mesmo dia, para o seu recinto, no Zoo Americana.

“Os procedimentos foram bem-sucedidos e o Uarini já está bem abrigado no seu recinto. Ações como essa são importantes para o bem-estar animal, o avanço da ciência e a conservação das espécies. Foi muito positivo esse trabalho realizado em conjunto, envolvendo as equipes do Parque Ecológico, da FAM e do CENAP/ICMBio”, comentou a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

“O investimento na preservação das espécies e nos cuidados rotineiros com os animais do Zoo Americana faz parte do compromisso que a Prefeitura firmou com a área de Meio Ambiente na cidade. Esperamos que significativos avanços decorram a partir da coleta do material genético do Uarini”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Espécie ameaçada de extinção

A ariranha é uma espécie ameaçada de extinção e tem como principais ameaças a captura ilegal de filhotes, o desmatamento e a perda de habitat, a degradação de rios e matas ciliares, a mineração ilegal, a construção de barragens, a pesca predatória e os conflitos com atividades humanas.

A espécie desempenha um importante papel no controle das populações de peixes, que fazem parte de sua alimentação, contribuindo para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. É a maior espécie da família das lontras no mundo e é conhecida como a “Sentinela das Águas” por depender de rios saudáveis para sobreviver.

O Zoo Americana é lar da ariranha Uarini desde 2023, quando o animal foi resgatado na cidade de mesmo nome, no Amazonas. Uarini vivia próximo à população local, na companhia de outro exemplar da mesma espécie que, por motivos desconhecidos, desapareceu.

Após o desaparecimento do outro animal, instituições de conservação da fauna brasileira realizaram uma operação coordenada e encaminharam Uarini para receber cuidados especializados e integrar os programas de conservação da espécie.

No Zoo Americana, a ariranha recebe acompanhamento técnico, e sua presença contribui para sensibilizar os visitantes sobre a importância da preservação dos ambientes aquáticos.

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