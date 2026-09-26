Tarcísio desmente fakenews de abandono a Molina

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desmentiu publicamente uma publicação que afirmava que teria abandonado o apoio ao candidato a deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos) para apoiar Franco Sardelli. A informação foi publicada por um portal de notícias de Americana e acabou sendo apagada após a manifestação direta do governador nas redes sociais.

Ao comentar a publicação, Tarcísio foi categórico ao negar a informação: “Grande mentira. @ricardomolinasp é um parceiro importante do meu governo e sempre terá o meu apoio!” A declaração reforça publicamente a relação política entre o governador e Molina e contradiz o conteúdo divulgado pelo portal.

Molina, que está no Republicanos e mantém alinhamento político com Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, também sustenta que sua trajetória política é marcada pela fidelidade a esse campo político. Durante a eleição de 2022, enquanto Molina esteve alinhado à candidatura de Tarcísio e a Bolsonaro, o grupo político ligado a Franco Sardelli apoiou Rodrigo Garcia, então candidato ao Governo de São Paulo pelo PSDB. O histórico político dos grupos, portanto, é diferente e pode ser apresentado aos eleitores para avaliação.

A campanha de Molina também criticou a utilização de informações falsas no período eleitoral. Segundo a avaliação da equipe, depois de integrantes do grupo de Sardelli terem criticado ataques direcionados a Franco por um candidato à Presidência, a utilização de uma informação posteriormente desmentida pelo próprio governador representa uma contradição de postura.

Para Molina, o embate eleitoral deve ocorrer no campo das propostas, das ideias e dos posicionamentos políticos — debate que, segundo sua campanha, ele sempre esteve disposto a enfrentar. A equipe classifica a tentativa de associá-lo a uma suposta perda de apoio de Tarcísio como uma prática de desinformação destinada a confundir o eleitor às vésperas da eleição.

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