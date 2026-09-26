Sumaré supera US$ 1 bilhão no comércio exterior e lidera exportações de 4 produtos no Brasil

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Sumaré movimentou US$ 1,012 bilhão no comércio exterior entre janeiro e agosto de 2026, resultado de US$ 247,50 milhões em exportações e US$ 764,20 milhões em importações. Os dados integram levantamento técnico da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, elaborado com base em informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), por meio das plataformas Comex Stat e Comex Vis.

O resultado evidencia a integração da economia de Sumaré às cadeias internacionais de produção, fornecimento e comercialização, além de reforçar a importância da indústria instalada no município para a economia regional. “Esses números mostram a força econômica de Sumaré e a capacidade do nosso município de participar de mercados cada vez mais amplos. Temos uma indústria diversificada, empresas competitivas e uma localização estratégica. Nosso papel, enquanto governo, é criar condições para que novos investimentos cheguem, para que as empresas possam crescer e para que essa atividade econômica continue gerando emprego e renda para a nossa população”, destacou o prefeito Henrique do Paraíso.

Na comparação com o mesmo período de 2025, as exportações recuaram 7,7%, enquanto as importações cresceram 14,8%, resultando em um déficit comercial de aproximadamente US$ 516,70 milhões. Segundo a análise técnica, o saldo não deve ser interpretado isoladamente, uma vez que parte significativa das compras externas de uma economia industrializada corresponde à aquisição de matérias-primas, insumos, componentes, máquinas e equipamentos utilizados nos processos produtivos.

“Sumaré tem uma economia dinâmica e uma indústria que participa de importantes cadeias produtivas. Superar a marca de US$ 1 bilhão em corrente de comércio demonstra essa dimensão. A Administração Municipal continuará trabalhando de forma integrada para fortalecer o ambiente de negócios, apoiar quem já está instalado na cidade e criar condições para a chegada de novos investimentos”, afirmou o vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia.

Liderança nacional

Entre os 22 grupos de produtos classificados pela Posição do Sistema Harmonizado — SH4, Sumaré ocupa a primeira colocação no Brasil em quatro categorias: barras e perfis de outras ligas de aço; tintas e vernizes em meio não aquoso; barras e perfis de aço inoxidável; e barras, perfis e fios de níquel. Juntos, esses produtos movimentaram US$ 125,57 milhões em exportações.

No Estado de São Paulo, seis grupos de produtos colocam Sumaré na liderança, enquanto 17 aparecem entre os cinco primeiros colocados. Na Região Metropolitana de Campinas (RMC), o município lidera 18 dos 22 grupos analisados e ocupa a segunda posição nos quatro restantes.

Indústria diversificada

Entre os produtos com participação igual ou superior a 1% na pauta exportadora, foram movimentados US$ 215,41 milhões, equivalentes a 87% do total analisado.

O setor siderúrgico liderou a pauta, com participação de 32,8% e movimentação de US$ 81,14 milhões. Também se destacaram os segmentos de tintas e vernizes, barras e perfis de aço inoxidável, produtos de níquel, biodiesel, inseticidas e rodenticidas.

A pauta exportadora de Sumaré inclui ainda plásticos, alimentos, componentes automotivos, papel, equipamentos elétricos, máquinas e válvulas, reforçando a diversificação da base industrial do município.

Os 19 principais destinos concentraram 89,32% das exportações. A Argentina liderou, com US$ 57,60 milhões, seguida pelos Países Baixos, com US$ 36,74 milhões, e pelos Estados Unidos, com US$ 19,18 milhões. China, Índia, Israel, Colômbia e Peru também figuram entre os principais mercados consumidores dos produtos fabricados em Sumaré.

Exportações

As exportações de Sumaré para os Estados Unidos somaram US$ 20,24 milhões entre janeiro e agosto de 2026, valor 10,84% inferior ao registrado no mesmo período de 2025.

Apesar da retração acumulada, julho apresentou crescimento de 64,14% e agosto avançou 81,56% na comparação com os mesmos meses do ano anterior. O levantamento registra essa evolução positiva, que deverá ser acompanhada nos próximos meses para verificar sua continuidade.

O estudo também aponta que as variações nas vendas aos Estados Unidos ocorreram em um cenário de mudanças tarifárias e de maior incerteza no comércio internacional. A análise, entretanto, não atribui exclusivamente às tarifas a retração observada no período.

Importações

Nas importações, os produtos com participação igual ou superior a 1% somaram US$ 538,29 milhões, correspondentes a 70,8% do valor analisado.

Os principais itens foram inseticidas, rodenticidas, fungicidas e herbicidas, que responderam por 49,5% das importações. Também se destacaram o níquel em forma bruta, adubos, centrifugadores, válvulas e chapas, folhas, tiras e fitas.

China, Índia e Estados Unidos foram os três principais fornecedores de produtos para Sumaré. Juntos, responderam por 65,86% das importações, o equivalente a aproximadamente US$ 503,28 milhões.

A lista de fornecedores inclui ainda Alemanha, Colômbia, Polônia, Noruega, Taiwan, Japão, Itália, Turquia e Reino Unido.

Participação regional

Os 20 municípios da Região Metropolitana de Campinas movimentaram aproximadamente US$ 3,94 bilhões em exportações e US$ 12,32 bilhões em importações entre janeiro e agosto de 2026.

Sumaré respondeu por 6,3% das exportações regionais, com US$ 247,50 milhões, ocupando a sexta posição na RMC.

No Estado de São Paulo, o município aparece na 42ª colocação entre 645 cidades em volume de exportações. No ranking nacional, ocupa a 190ª posição entre 5.569 municípios.

Nas importações, Sumaré ocupa a sétima posição na RMC, a 24ª no Estado de São Paulo e a 59ª no Brasil.

A proximidade das rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Dom Pedro I, do Aeroporto Internacional de Viracopos e de importantes centros industriais e logísticos da macrometrópole paulista constitui uma vantagem estratégica para o acesso a mercados, fornecedores e novos investimentos.

Análise técnica

Para a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, os resultados registrados até agosto combinam desafios conjunturais com fundamentos estruturais positivos.

A corrente de comércio superior a US$ 1 bilhão, a diversidade de parceiros comerciais e as lideranças nacionais em quatro grupos de produtos demonstram a intensidade da inserção internacional da economia de Sumaré.

Os números de comércio exterior, segundo a administração, precisam ser analisados de forma técnica e estratégica. Mais do que observar isoladamente exportações, importações ou saldo comercial, é importante compreender quais produtos Sumaré está exportando, para quais mercados, de onde vêm os insumos e quais posições o município ocupa no Brasil, no Estado e na Região Metropolitana de Campinas. O levantamento mostra uma economia industrial diversificada e fortemente conectada às cadeias globais.

Diante do cenário internacional, o monitoramento seguirá concentrado na evolução das exportações e importações, na recuperação das vendas aos Estados Unidos, nos efeitos do ambiente geopolítico sobre a logística e os custos e na manutenção das posições de liderança dos produtos exportados.

O objetivo, segundo a pasta, é antecipar tendências e produzir informações técnicas que possam subsidiar decisões públicas e privadas relacionadas ao desenvolvimento econômico de Sumaré.

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