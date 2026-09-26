Um projeto de 2007 que já foi rejeitado na Câmara dos deputados que retiraria de nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil voltou ao debate esta semana na campanha eleitoral. Circulou na imprensa que Flávio Bolsonaro voltaria com o projeto para agradar os evangélicos, seus principais apoiadores religiosos.

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A semana já tinha começado quente com católicos sendo acusados de fazer campanha para Lula por falar em soberania e defesa da Amazônia.

Flávio nega apoiar projeto

Flávio Bolsonaro disse que se trata de grande fakenews, mas internautas resgataram falas de pastores radicais (apoiadores dele) chamando Nossa Senhora de ‘demônio de azul’ ou querendo proibir a imagem em entrada de cidades pequenas.

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