PAT de Hortolândia divulga 253 vagas de emprego

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Você sabe se comunicar com clareza? Tem empatia e controle emocional para atender consumidores? Se você gosta de fazer esse serviço, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), órgão da Prefeitura de Hortolândia, está com 253 vagas de emprego. Dessas, 240 são para operador de telemarketing receptivo. Há também vagas para operador de caixa, motorista de caminhão e outras funções (confira o quadro abaixo). Todas as vagas são no município.

Quem se interessou por alguma das vagas, pode candidatar-se de forma on-line no portal Emprega Brasil (CLIQUE AQUI).

Quem preferir, pode candidatar-se presencialmente no PAT de Hortolândia, que fica na Praça de Atendimento do Paço Municipal, localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan, Jardim Metropolitan. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Para candidatar-se presencialmente, os interessados devem apresentar Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nos formatos físico (em papel) ou digital. Currículo e comprovante de residência são documentos opcionais, e cuja apresentação não é obrigatória.

O PAT de Hortolândia reforça que as vagas ficam disponíveis até as datas limites, ou até os limites de candidatos estabelecidos pelos empregadores forem atingidos.

MAIS DE 3.000 ADMISSÕES

Além das vagas divulgadas pelo PAT, a Prefeitura de Hortolândia estimula a geração de emprego por meio do evento Encontro Mensal de Emprego.

Neste mês já foram realizados encontros nos dias 11/09, em parceria com a empresa farmacêutica EMS, e 17/09. Nesta segunda-feira (28/09), acontece mais um encontro, também em conjunto com o Mercado Livre.

Além do Encontro, a Prefeitura também tem realizado o Feirão de Empregos.

Os eventos têm impactado positivamente na geração de emprego na cidade. Prova disso é que, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do governo federal, Hortolândia registrou mais de 3.000 admissões em junho, com saldo de 528 vagas de emprego.

Confira abaixo os requisitos, valores dos salários, locais de trabalho e as datas limites das 253 vagas de emprego divulgadas pelo PAT de Hortolândia:

Cargo PcDs inclusas Vagas Escolaridade Experiência Salário Local de trabalho Data limite Operador de telemarketing receptivo Não 40 Ensino Médio completo Não exigida A combinar Hortolândia 09/10 Motorista de caminhão Não 3 Ensino Fundamental completo Sim A combinar Hortolândia 16/10 Operador de telemarketing receptivo Não 200 Ensino Médio completo Não exigida R$ 1.621,00 Hortolândia 23/10 Operador de caixa Não 4 Ensino Médio completo Sim R$ 2.337,00 Hortolândia 28/10 Balconista Não 2 Não exigida Não exigida R$ 2.220,00 Hortolândia 28/10 Fiscal de loja Não 2 Ensino Fundamental completo Sim R$ 2.680,00 Hortolândia 28/10 Operador de empilhadeira Não 1 Ensino Fundamental completo Sim R$ 2.476,00 Hortolândia 28/10 Embalador Não 1 Não exigida Não exigida R$ 2.100,00 Hortolândia 28/10

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