PAT de Hortolândia divulga 253 vagas de emprego 

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PAT de Hortolândia divulga 253 vagas de emprego

Você sabe se comunicar com clareza? Tem empatia e controle emocional para atender consumidores? Se você gosta de fazer esse serviço, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), órgão da Prefeitura de Hortolândia, está com 253 vagas de emprego. Dessas, 240 são para operador de telemarketing receptivo. Há também vagas para operador de caixa, motorista de caminhão e outras funções (confira o quadro abaixo). Todas as vagas são no município.

 

Quem se interessou por alguma das vagas, pode candidatar-se de forma on-line no portal Emprega Brasil (CLIQUE AQUI).

Quem preferir, pode candidatar-se presencialmente no PAT de Hortolândia, que fica na Praça de Atendimento do Paço Municipal, localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan, Jardim Metropolitan. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Para candidatar-se presencialmente, os interessados devem apresentar Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nos formatos físico (em papel) ou digital. Currículo e comprovante de residência são documentos opcionais, e cuja apresentação não é obrigatória.

O PAT de Hortolândia reforça que as vagas ficam disponíveis até as datas limites, ou até os limites de candidatos estabelecidos pelos empregadores forem atingidos.

 

MAIS DE 3.000 ADMISSÕES

 

Além das vagas divulgadas pelo PAT, a Prefeitura de Hortolândia estimula a geração de emprego por meio do evento Encontro Mensal de Emprego.

 

Neste mês já foram realizados encontros nos dias 11/09, em parceria com a empresa farmacêutica EMS, e 17/09. Nesta segunda-feira (28/09), acontece mais um encontro, também em conjunto com o Mercado Livre.

 

Além do Encontro, a Prefeitura também tem realizado o Feirão de Empregos.

Os eventos têm impactado positivamente na geração de emprego na cidade. Prova disso é que, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do governo federal, Hortolândia registrou mais de 3.000 admissões em junho, com saldo de 528 vagas de emprego.

Confira abaixo os requisitos, valores dos salários, locais de trabalho e as datas limites das 253 vagas de emprego divulgadas pelo PAT de Hortolândia:

 

Cargo

PcDs inclusas

Vagas

Escolaridade

Experiência

Salário

Local de trabalho

Data limite

Operador de telemarketing receptivo

Não

40

Ensino Médio completo

Não exigida

A combinar

Hortolândia

09/10

Motorista de caminhão

Não

3

Ensino Fundamental completo

Sim

A combinar

Hortolândia

16/10

Operador de telemarketing receptivo

Não

200

Ensino Médio completo

Não exigida

R$ 1.621,00

Hortolândia

23/10

Operador de caixa

Não

4

Ensino Médio completo

Sim

R$ 2.337,00

Hortolândia

28/10

Balconista

Não

2

Não exigida

Não exigida

R$ 2.220,00

Hortolândia

28/10

Fiscal de loja

Não

2

Ensino Fundamental completo

Sim

R$ 2.680,00

Hortolândia

28/10

Operador de empilhadeira

Não

1

Ensino Fundamental completo

Sim

R$ 2.476,00

Hortolândia

28/10

Embalador

Não

1

Não exigida

Não exigida

R$ 2.100,00

Hortolândia

28/10

 

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