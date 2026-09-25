Hospital Municipal de Americana capacita lideranças em gestão de processos e operações

Leia + sobre saúde

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, promoveu nesta semana um treinamento voltado a coordenadores e supervisores da unidade, com foco em gestão de processos e operações. A capacitação foi realizada em parceria com o Senac Americana, por meio de uma iniciativa do setor de Recursos Humanos (RH) do hospital voltada à qualificação e ao desenvolvimento dos profissionais que atuam em funções de liderança.

Ministrado por Flávia Colombo, mestra em Saúde Coletiva e responsável técnica do curso de Enfermagem do Senac, o treinamento abordou boas práticas para a gestão de processos e operações, com destaque para a importância da padronização das atividades, do alinhamento às diretrizes institucionais e do acompanhamento dos processos pelas lideranças.

Durante a iniciativa, também foram discutidos aspectos relacionados à conformidade institucional, entendida como o alinhamento das práticas e processos às diretrizes e normas estabelecidas pela instituição. A padronização das atividades contribui para reduzir retrabalhos, melhorar a eficiência operacional e fortalecer práticas relacionadas à segurança do paciente. Nesse contexto, coordenadores e supervisores têm papel importante na orientação das equipes e na aplicação das diretrizes institucionais no dia a dia.

A capacitação teve ainda uma abordagem prática. Os profissionais participaram de dinâmicas em grupo, desenvolvendo atividades que possibilitaram discutir situações relacionadas à rotina de trabalho e aplicar os conceitos apresentados. A proposta foi aproximar o conteúdo da realidade das equipes e estimular a identificação de oportunidades de melhoria nos processos.

“A gestão de processos é fundamental para organizar o trabalho, estabelecer uma forma padronizada de conduzir as atividades e dar mais clareza às equipes sobre suas responsabilidades. Quando as lideranças compreendem os processos e as diretrizes institucionais, conseguem acompanhar melhor a rotina, identificar oportunidades de melhoria e apoiar suas equipes na busca por resultados mais consistentes. Trabalhar esses conceitos com as lideranças é uma forma de fortalecer a organização e ampliar a capacidade das equipes de identificar e atuar sobre pontos que precisam ser aprimorados”, explicou Flávia.

O treinamento faz parte das ações desenvolvidas pelo setor de Recursos Humanos para o desenvolvimento das lideranças e para o aprimoramento das competências dos profissionais. A parceria com o Senac Americana possibilita ampliar as oportunidades de formação e trazer novos conhecimentos para a rotina institucional.

Para a gerente administrativa do Hospital Municipal, Pamela Cordioli, iniciativas como essa contribuem para o desenvolvimento dos profissionais e para o fortalecimento das lideranças da instituição. “Os coordenadores e supervisores têm um papel importante no dia a dia das equipes e, por isso, é fundamental oferecer oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. A expectativa é que os conhecimentos compartilhados durante o treinamento possam ser incorporados à rotina e contribuam para que os profissionais estejam cada vez mais preparados para os desafios do ambiente hospitalar. Investir na qualificação das lideranças é também valorizar os profissionais e contribuir para o fortalecimento da instituição como um todo”, destacou.

A superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi, ressaltou a importância de promover a capacitação contínua dos profissionais que atuam na gestão do Hospital Municipal. “O aprimoramento dos processos e o desenvolvimento das lideranças refletem diretamente na organização dos serviços e na qualidade do atendimento prestado à população. Capacitações como essa fortalecem os profissionais, ampliam a capacidade de gestão e contribuem para a construção de uma rotina cada vez mais eficiente e alinhada às necessidades do hospital. É importante que esse processo de aprendizado seja contínuo, acompanhando os desafios e as demandas da instituição”, afirmou.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP