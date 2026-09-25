1ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador começa sábado

1ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador de Nova Odessa tem início neste sábado (26)

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A 1ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador da Secretaria Municipal de Esportes de Nova Odessa começa neste sábado, 26 de setembro. A competição vai reunir equipes tradicionais do futebol do município. Na rodada de abertura, cinco partidas movimentam os campos da Vila Azenha e do Progresso.

Os confrontos têm início às 14h30, no Campo da Vila Azenha, com o jogo entre E.C. Real e Guarapari F.C. No Campo Progresso, às 15h, duelam Planalto F.C. e A.A. Matsubara. No Campo da Vila Azenha, Desportivo Deli e E.C. Juventude se enfrentam às 16h30. No Campo Progresso, às 17h, o duelo será entre Cardel F.C. e E.C. Triunfo. Fechando a rodada, às 18h30, o Campo da Vila Azenha recebe a partida entre São Manoel e Unidos da Vila Azenha.

A Primeira Divisão, assim como as Segunda e Terceira, integra o calendário esportivo de Nova Odessa, contribuindo para fortalecer o futebol amador no município, além de promover a participação de atletas e equipes e proporcionar momentos de lazer e integração para a população.

Para o secretário municipal de Esportes, Angelo Foroni, mais do que uma competição, a Primeira Divisão representa a força do futebol amador de Nova Odessa. “O futebol é uma das maiores paixões dos brasileiros, reunindo atletas, familiares, amigos e torcedores. Portanto, prepare a torcida e prestigie a primeira rodada da Primeira Divisão. Nossa intenção, enquanto gestores, é fortalecer a modalidade e oferecer cada vez mais oportunidades para os atletas novaodessenses“.

Para o secretário-adjunto de Esportes, José Henrique de Carvalho, a expectativa é grande. “A Secretaria Municipal de Esportes de Nova Odessa reforça o incentivo às atividades esportivas no município, pois o esporte é um importante instrumento de convivência, lazer, integração e promoção da qualidade de vida. Desejamos boa sorte aos times e que façam um belo espetáculo em campo, para alegria das torcidas que devem movimentar os campos da cidade ao longo das rodadas”.

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