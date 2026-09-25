1ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador de Nova Odessa tem início neste sábado (26)

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1ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador começa sábado

A 1ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador da Secretaria Municipal de Esportes de Nova Odessa começa neste sábado, 26 de setembro. competição vai reunir equipes tradicionais do futebol do município. Na rodada de abertura, cinco partidas movimentam os campos da Vila Azenha e do Progresso.

Os confrontos têm início às 14h30, no Campo da Vila Azenha, com o jogo entre E.C. Real e Guarapari F.C. No Campo Progresso, às 15h, duelam Planalto F.C. e A.A. Matsubara. No Campo da Vila Azenha, Desportivo Deli e E.C. Juventude se enfrentam às 16h30. No Campo Progresso, às 17h, o duelo será entre Cardel F.C. e E.C. Triunfo. Fechando a rodada, às 18h30, o Campo da Vila Azenha recebe a partida entre São Manoel e Unidos da Vila Azenha.

A Primeira Divisão, assim como as Segunda e Terceira, integra o calendário esportivo de Nova Odessa, contribuindo para fortalecer o futebol amador no município, além de promover a participação de atletas e equipes e proporcionar momentos de lazer e integração para a população.

Para o secretário municipal de Esportes, Angelo Foroni, mais do que uma competição, a Primeira Divisão representa a força do futebol amador de Nova Odessa. “O futebol é uma das maiores paixões dos brasileiros, reunindo atletas, familiares, amigos e torcedores. Portanto, prepare a torcida e prestigie a primeira rodada da Primeira Divisão. Nossa intenção, enquanto gestores, é fortalecer a modalidade e oferecer cada vez mais oportunidades para os atletas novaodessenses“.

Para o secretário-adjunto de Esportes, José Henrique de Carvalho, a expectativa é grande. “Secretaria Municipal de Esportes de Nova Odessa reforça o incentivo às atividades esportivas no município, pois o esporte é um importante instrumento de convivência, lazer, integração e promoção da qualidade de vida. Desejamos boa sorte aos times e que façam um belo espetáculo em campo, para alegria das torcidas que devem movimentar os campos da cidade ao longo das rodadas”.

 

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