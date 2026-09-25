Jardim sensorial: como criar espaços que estimulem os sentidos e promovam o bem-estar

Os paisagistas Cleber e Arthur Depieri explicam o conceito e compartilham dicas para criar um jardim voltado a experiências sensoriais

O som da água, a textura das pedras, a variedade de tons das espécies e os aromas do jardim são alguns exemplos de sensações | Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura: MAAI Arquitetura | Foto: Clausem Bonifacio

Você sabe o que é um jardim sensorial? Tendência em alta nos últimos anos, trata-se de um espaço paisagístico concebido para estimular, de forma intencional, os sentidos humanos (visão, audição, tato, olfato e, em alguns casos, até o paladar). Esse efeito é obtido por meio da escolha cuidadosa de espécies vegetais, materiais naturais, texturas, sons e elementos construtivos, integrados de forma planejada ao projeto.

Diferentemente de um jardim apenas ornamental, o jardim sensorial possui função perceptiva, terapêutica e experiencial, sendo amplamente utilizado em projetos residenciais (casas, apartamentos e áreas comuns de condomínios), corporativos (empresas e escritórios), institucionais (escolas, hospitais etc.), assim como espaços de bem-estar (hotéis, pousadas, spas, parques, entre outros).

Para aprofundar as características desse tipo de espaço, os paisagistas Cleber e Arthur Depieri, do escritório Depieri Paisagismo, comentam os principais aspectos do jardim sensorial a seguir.

Cada vez mais, os jardins sensoriais têm se consolidado como espaços de relaxamento e de cuidado com a saúde mental | Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura: MAAI Arquitetura | Foto: Clausem Bonifacio

Elementos essenciais

Segundo os profissionais, “um jardim sensorial bem executado deve reunir elementos que favoreçam a experiência multissensorial”. Entre eles, destaca-se a diversidade vegetal planejada, com espécies que oferecem contrastes de texturas, cores, aromas, formas e movimentos. A estimulação tátil também é fundamental, por meio de folhas macias, rugosas, aveludadas ou estruturadas, assim como a presença de elementos aromáticos, com plantas ricas em óleos essenciais naturais.

Entre tons e formas, a natureza acolhe e inspira. Neste projeto, a espécie Jade traz ainda mais vida ao local | Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Foto: Divulgação

Componentes sonoros, como o som do vento nas folhagens e da água em movimento, contribuem para a imersão no espaço (assim como a inclusão de uma música relaxante de fundo, em alguns casos). Por fim, o uso de materiais naturais — como pedra, madeira, cascas de árvore e seixos — reforça a conexão biofílica, enquanto a acessibilidade e a circulação confortável garantem uma interação direta e inclusiva com o ambiente.

O som da cascata de água e o verde ao redor criam um refúgio de tranquilidade | Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura: MAAI Arquitetura | Foto: Clausem Bonifacio

“Entre os principais benefícios de um jardim sensorial, destacam-se a redução do estresse e da ansiedade, proporcionada pela conexão com elementos naturais, e a melhora do bem-estar físico e emocional, amplamente evidenciada em estudos de neuroarquitetura e biofilia. Além disso, promove estímulos cognitivos e sensoriais, ao mesmo tempo em que contribui para a valorização estética do ambiente. Por fim, também favorece a criação de espaços mais humanizados, que convidam à pausa e à contemplação”, comenta Cleber.

Um espaço de lazer e descanso onde a família se conecta com a natureza | Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura: Denise Zuba Arquitetos | Foto: Julia Tótoli

Passo a passo

A criação de um jardim sensorial exige planejamento técnico e uma leitura precisa do ambiente. De forma geral, o processo começa com a análise do local — considerando insolação, ventilação, temperatura, umidade e o futuro uso do espaço. Em seguida, define-se o objetivo sensorial do projeto, priorizando os sentidos que se deseja estimular.

“A etapa seguinte envolve a seleção das espécies, levando em conta fatores como resistência climática, nível de manutenção e compatibilidade entre as plantas. Paralelamente, são escolhidos os materiais e as texturas, integrando pisos, caminhos e o mobiliário externo”, explicam.

Também é fundamental o desenvolvimento de um projeto adequado de irrigação e drenagem, que contribui para a longevidade do jardim. Por fim, a execução deve contar com acompanhamento técnico, garantindo que o conceito sensorial seja preservado na implantação.

Diversas espécies formam uma parede vertical na área interna desta residência | Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura: Denise Zuba | Foto: Clausem Bonifacio

Espaços internos ou pequenos

Ao contrário do que muitos pensam, é possível criar jardins sensoriais em apartamentos com metragem reduzida. “Mesmo em ambientes enxutos, varandas ou áreas internas, é perfeitamente possível implantar um jardim sensorial. Nesses casos, o projeto deve priorizar espécies multifuncionais, capazes de estimular mais de um sentido simultaneamente, além de plantas aromáticas e táteis, que proporcionam grande impacto sensorial mesmo em pequena escala. O uso de jardins verticais e vasos posicionados de forma estratégica também é fundamental para otimizar o espaço disponível. Por fim, a facilidade de manutenção deve ser considerada, especialmente em ambientes internos” comenta Arthur.

Principais cuidados

Os cuidados com um jardim sensorial vão além da estética e envolvem uma manutenção contínua e criteriosa. “Isso inclui a realização regular de podas, adubação e controle fitossanitário das plantas, bem como a atenção ao crescimento excessivo, que pode comprometer a interação sensorial”, afirmam os ´paisagistas.

Também é importante prever a reposição de espécies aromáticas, que tendem a perder intensidade ao longo do tempo, além da conservação dos materiais naturais, como madeiras e pedras. “A segurança é outro ponto essencial, especialmente em projetos com a presença de crianças ou pets, exigindo a escolha de espécies não tóxicas e a eliminação de elementos cortantes. Com esses cuidados, o jardim sensorial mantém sua função terapêutica e experiencial ao longo do tempo”, completam.

Envolta pelo verde, a área da ducha cria uma atmosfera natural e tranquila | Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Foto: Divulgação

Depieri Paisagismo, @depieripaisagismo

Localizado em Brasília e com mais de 25 anos de experiência, o escritório Depieri Paisagismo se destaca no mercado nacional de projetos e execução de paisagismo. Sob a direção dos sócios Cleber Depieri e Arthur Depieri, a empresa conta com uma equipe dedicada de arquitetos e agrônomos. Seu maior compromisso é transformar espaços em verdadeiras obras de arte naturais, onde a harmonia, a beleza e a sustentabilidade se encontram.

Cleber e Arthur Depieri, do escritório Depieri Paisagismo | Foto: Divulgação

Desde a concepção do projeto até a sua execução detalhada, sua equipe combina criatividade, conhecimento técnico e sensibilidade para criar ambientes que refletem a personalidade e as necessidades de cada cliente. A empresa atua em projetos de diversos portes, abrangendo desde jardins residenciais até grandes áreas corporativas, parques públicos e fazendas. O escritório Depieri Paisagismo atende projetos em todo o território nacional, levando sua expertise em paisagismo para todas as regiões do país.

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