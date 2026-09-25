Bill rebate especulações sobre 2028 e faz críticas

Bill rebate especulações sobre 2028 e critica tentativa de reduzir candidatura de Andréa Souza a “teste eleitoral”

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Ex-prefeito afirma que sucessão municipal não está em discussão e considera desrespeitosa a tentativa de tratar a trajetória de Andréa como simples extensão de seu grupo político

O ex-prefeito de Nova Odessa, Benjamim Bill Vieira de Souza, rebateu as especulações divulgadas nesta sexta-feira (25) sobre possíveis articulações para a eleição municipal de 2028. Segundo Bill, a publicação tenta antecipar uma disputa que ocorrerá somente daqui a dois anos e apresenta como fatos conversas de bastidores atribuídas a interlocutores que sequer foram identificados.

Para Bill, causa estranheza que o debate sobre a sucessão municipal seja levantado justamente a nove dias das eleições, quando Andréa Souza disputa uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

“Nova Odessa tem desafios urgentes que precisam ser enfrentados agora. Antecipar a eleição de 2028 com base em especulações e fontes não identificadas não contribui com a população. Parece haver uma tentativa clara de desviar o foco da eleição atual e do crescimento da candidatura da Andréa”, afirmou.

Bill também criticou a forma como a candidatura de Andréa Souza foi apresentada na publicação, tratada como um “teste eleitoral” para medir a força de seu grupo político e avaliar uma possível candidatura feminina em 2028.

“Andréa não é teste, laboratório ou instrumento de avaliação eleitoral de ninguém. Ela possui história própria, trabalho prestado, experiência e bandeiras construídas ao longo de muitos anos. Reduzir sua candidatura à condição de esposa de um ex-prefeito é desrespeitar sua trajetória e todas as mulheres que conquistam espaço na política por competência, dedicação e trabalho”, declarou.

Andréa presidiu o Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa entre 2013 e 2020, período em que esteve à frente de projetos sociais voltados às mulheres, às famílias em situação de vulnerabilidade e às pessoas com deficiência. Atualmente, apresenta uma candidatura a deputada estadual baseada na inclusão, no apoio às mães atípicas, na defesa das mulheres, no fortalecimento da saúde e na busca de recursos para os municípios paulistas.

O ex-prefeito afirmou ainda que qualquer decisão sobre as eleições municipais de 2028 será tomada no momento adequado, com diálogo, responsabilidade e respeito à população.

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