Ônibus gratuitos levam americanenses à Feira do Empreendedor 2026

Ônibus gratuitos levam empreendedores de Americana à Feira do Empreendedor 2026

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Empreendedores de Americana interessados em participar da Feira do Empreendedor 2026 poderão utilizar ônibus gratuitos disponibilizados pelo Sebrae Aqui Americana. A caravana será realizada no dia 19 de outubro, com saída às 7h, dos postos do Sebrae Aqui no Centro e no bairro Antônio Zanaga, com destino ao São Paulo Expo, em São Paulo.

As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição. Os interessados devem se inscrever para a caravana até o dia 8 de outubro, em horário comercial, pelos telefones (19) 3475-3566, do Sebrae Aqui Centro, e (19) 3407-7830, do Sebrae Aqui Zanaga.

Além da inscrição para o transporte, é necessário realizar uma segunda inscrição diretamente no site da Feira do Empreendedor, para garantir a credencial de acesso ao evento, em feiradoempreendedor.sebraesp.com.br.

Podem participar da caravana empresários e pessoas interessadas em iniciar um negócio, desde que tenham 18 anos completos ou mais. Um percentual das vagas será destinado exclusivamente a empreendedores formalizados.

A Feira do Empreendedor 2026 será realizada de 19 a 22 de outubro, no São Paulo Expo, e chega à sua 15ª edição. A programação reúne palestras, rodadas de negócios, consultorias e oportunidades de conexão entre empreendedores.

“São quatro dias com uma programação diversificada, que oferece conhecimento, consultorias, oportunidades de negócios e conexões para os empreendedores. É uma oportunidade para quem já tem uma empresa e também para quem está pensando em começar um negócio”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

Como funciona a caravana

Os participantes sairão de Americana às 7h do dia 19 de outubro e seguirão para São Paulo para acompanhar a programação da Feira do Empreendedor. Ao fim da tarde, o grupo se reunirá para o retorno à cidade.

A caravana terá saída dos postos do Sebrae Aqui Centro e Sebrae Aqui Zanaga. As vagas são limitadas e o preenchimento será feito por ordem de inscrição.

Para participar, é necessário:

– Ter 18 anos completos ou mais;

– Inscrever-se para a caravana até 8 de outubro;

– Realizar a inscrição diretamente no site da Feira do Empreendedor para obter a credencial do evento, em feiradoempreendedor.sebraesp.com.br.

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