O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências sobre a implantação de semáforo na rotatória da Avenida Ema Itália Bufarah com a Rua Miguel Lauro Sacomam, no Parque Gramado.

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No documento, o parlamentar relata que foi procurado por moradores que relataram dificuldades no trânsito da rotatória, que recebe trânsito significativo, ocasionando situações de conflito entre os veículos que circulam pela rotatória e os que necessitam acessar ou cruzar a via.

Marcos Caetano rasga o verbo

“Essa é um importante rotatória para a mobilidade dos moradores da região. Estamos acompanhando a situação e buscando medidas que contribuam para mais segurança e organização do trânsito no Parque Gramado”, afirma Marcos.

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O vereador questiona se o Poder Executivo tem conhecimento das dificuldades relacionadas ao fluxo de veículos na rotatória; se foram realizados estudos técnicos sobre a viabilidade de implantação de semáforo no local; quais outras medidas de engenharia de tráfego estão sendo avaliadas ou poderão ser adotadas para melhorar a segurança e a fluidez do trânsito.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (22) e encaminhado à prefeitura para resposta.

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