Alunos da EMEI Carandá recebem certificados do Concurso de Desenho

Alunos da EMEI Carandá recebem certificados por participação em Concurso de Desenho

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Sessenta crianças da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Carandá, na Vila Mathiesen, receberam, nesta quarta-feira (23), certificados de participação no 1º Concurso de Desenho “Orquídeas: Cores e Natureza”. A entrega foi realizada pela Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura (UEAPPA), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana.

Também foram entregues materiais de educação ambiental às crianças, como exemplares do livro com o conto “Os amigos do meio ambiente contra a poluição” e folhetos da campanha “Eu amo e cuido de Americana”, elaborados pela SMA com apoio da empresa Papirus e que apresentam os endereços dos ecopontos espalhados pela cidade.

Na ocasião, a mascote da coleta seletiva, Lixildo, participou da atividade e interagiu com as crianças. A presença do personagem reforçou as orientações sobre a importância da destinação correta dos resíduos.

Durante a visita, as crianças também fizeram um juramento de amor ao meio ambiente, comprometendo-se a cuidar do planeta e a respeitar todas as formas de vida.

“As crianças demonstraram bastante empolgação com a entrega dos certificados do concurso de desenho de orquídeas e prestaram muita atenção nas atividades de educação ambiental propostas pela UEAPPA. É animador ver como as pautas ambientais estão sendo bem recebidas pelas crianças das escolas que temos visitado”, comentou a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do PMVA (Programa Município VerdeAzul) de Americana, Kátia Birke.

“A participação expressiva dos alunos no concurso de desenho é motivo para a população de Americana se alegrar, pois revela um forte engajamento deles com a temática ambiental, concretizado por meio da arte”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Concurso de desenho

O 1º Concurso de Desenho “Orquídeas: Cores e Natureza” foi organizado pela Secretaria de Meio Ambiente, por meio da UEAPPA, em parceria com a Secretaria de Educação e o Círculo Americanense de Orquidófilos. A iniciativa foi voltada a alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais.

Ao todo, foram recebidos 631 trabalhos, que ficaram expostos entre os dias 11 e 13 de setembro, na FIDAM, durante a 54ª Expo Orquídea e a 4ª Feira AgroUrbana.

O concurso teve como objetivos incentivar a criatividade, a expressão artística e a sensibilização ambiental dos estudantes, além de difundir conhecimentos sobre orquídeas, biodiversidade e conservação da natureza.

Cada aluno pôde inscrever um desenho produzido especificamente para o concurso, em folha A4, manualmente e com materiais e técnicas artísticas de livre escolha. A empresa Papirus Indústria de Papel S/A doou papel A4 especial para desenhos e quadros aos participantes.

Foram três categorias: Educação Infantil; Ensino Fundamental – 1º e 2º ano; e Ensino Fundamental – 3º ao 5º ano. Os três primeiros colocados de cada categoria foram selecionados, totalizando nove vencedores.

Os três primeiros colocados receberam troféus da Secretaria de Meio Ambiente. Os primeiros colocados também receberam uma cesta de produtos oferecida pelo Círculo Americanense de Orquidófilos, enquanto os segundos e terceiros colocados receberam prêmios da Secretaria de Meio Ambiente.

Os trabalhos inscritos integrarão o acervo educativo da Secretaria de Meio Ambiente de Americana e poderão ser utilizados em exposições, campanhas e atividades pedagógicas.

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