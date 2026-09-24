Gigantão 2026 segue com partidas das 1ª e 2ª divisões

Gigantão 2026 segue neste fim de semana com partidas das 1ª e 2ª divisões

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O Campeonato de Futebol Amador de Americana, o Gigantão, segue neste fim de semana com a segunda rodada das 1ª e 2ª divisões. Promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, a competição terá partidas no sábado (26) e domingo (27), em diferentes campos da cidade.

Pela 1ª divisão, cinco partidas serão realizadas no sábado. Os confrontos começam às 14h e estão distribuídos em três campos.

No Campo do Guarani, o Faixa Preta enfrenta o Unidos da Mathiensen, às 16h. No Campo do São Vito, a rodada começa às 14h, com Unidos da Gruta x Milan 019, seguido de São Vito x Guanabara, às 16h.

Já no Estádio Victorio Scuro, o Lírios City encara o Parque Gramado, às 14h, enquanto Mirandola e Parná se enfrentam às 16h.

As partidas da 2ª divisão acontecem no domingo (27), com oito jogos programados em quatro campos.

No Campo do Benfica, União Família e Malucos da Praia jogam às 8h, enquanto Predador/Botafogo e Sporting ZNC se enfrentam às 10h. No Campo do Bertini, a rodada começa com Praia Azul x Benedettos, às 8h, seguido de Irmãos x Barrócos, às 10h.

O Campo do Parque Gramado recebe Estrela Azul x América 1, às 8h, e São Paulo Lírios x Parkão, às 10h. No Campo do Parque Novo Mundo, Fúria 019 e Jardim América 2 entram em campo às 8h, enquanto Gerivá e Jardim da Paz fazem a última partida do local, às 10h.

A tabela de jogos e a classificação também podem ser acompanhadas pelo aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de aplicativos. Basta pesquisar por “Campeonato Americana 2026”.

Confira as partidas:

1ª divisão – 2ª rodada

26/09 (sábado)

Campo do Guarani

16h – Faixa Preta x Unidos da Mathiensen

Campo do São Vito

14h – Unidos da Gruta x Milan 019

16h – São Vito x Guanabara

Campo do Victorio Scuro

14h – Lírios City x Parque Gramado

16h – Mirandola x Parná

2ª divisão – 2ª rodada

27/09 – domingo

Campo do Benfica

8h – União Família x Malucos da Praia

10h – Predador/Botafogo x Sporting ZNC

Campo do Bertini

8h – Praia Azul x Benedettos

10h – Irmãos x Barrócos

Campo do Parque Gramado

8h – Estrela Azul x América 1

10h – São Paulo Lírios x Parkão

Campo do Parque Novo Mundo

8h – Fúria 019 x Jardim América 2

10h – Gerivá x Jardim da Paz

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