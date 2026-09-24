Parquinho do Panambi recebe nova pintura e construção dos sanitários avança para reta final

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As obras do Centro de Recreação Infantil “Dona Antonieta Mauro Biondi”, o Parquinho do Panambi, avançam para a reta final. O pórtico de entrada já passou por pintura, e a construção dos novos sanitários está na fase de acabamento.

Nesta semana, as equipes também devem colocar revestimento no bebedouro novo. As intervenções fazem parte de uma revitalização que está sendo feita em todo o centro de recreação, com investimento de quase R$ 1 milhão.

Diversas melhorias já foram executadas, entre elas o restauro do robô e do foguete, dois brinquedos símbolos do parque; a instalação de dois novos brinquedos, em formato de avião e barco, respectivamente; e a implantação de um espaço para food trucks.

Os novos banheiros também já estão pintados e cobertos, e atualmente as equipes seguem atuando no restauro dos brinquedos menores. O projeto inclui, ainda, a reforma da pista de caminhada.

Neste momento, para garantir segurança durante as obras, o Parquinho do Panambi está fechado para visitantes.

A revitalização tem como objetivo oferecer melhores condições de uso, segurança e conforto à população. Essa intervenção se alinha às diretrizes municipais de promoção da saúde, bem-estar social e fortalecimento de políticas públicas voltadas à inclusão social por meio do esporte e lazer.

Inaugurado em 1979, o Parquinho do Panambi fica entre as ruas das Rosas, dos Girassóis, das Palmas e Manacás, no bairro Jardim Panambi, e é um dos espaços públicos mais tradicionais do Município.

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