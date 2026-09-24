O vice-prefeito de Nova Odessa Alessandro Mineirinho decidiu entrar de cabeça na campanha do candidato do Republicanos Ricardo Molina. Ele deve assumir o comando do partido e ser candidato a prefeito em 2028.

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A missão dele e de Carla Lucena é pelo menos manter a alta votação de Molina de 2022. O empresário busca manter cerca de 5000 votos na cidade este ano.

Molina tem hoje fortes concorrentes em Nova Odessa- como a ex 1a dama Andrea Souza e a vereadora Márcia Rebeschini, mas acabou se tornando o candidato mais importante do grupo do prefeito Leitinho Schooder (PSD).

Mineirinho, votação e partido

Caso consiga ajudar a manter a votação de Molina em Nova Odessa, Mineirinho assume de vez o Republicanos na cidade e começa a montar a chapa do partido para 2028. O time de Carla Lucena também deve seguir no partido. O grupo aposta nas eleições de Molina e do governador Tarcísio de Freitas.

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