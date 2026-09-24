Prefeito Rafael Piovezan participa da inauguração de novo espaço da Rede de Combate ao Câncer

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O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou, na última sexta-feira (18), da inauguração do Espaço Vitor Guimarães Barbosa, novo espaço da Rede de Combate ao Câncer (RCC) destinado à reabilitação de pessoas que passaram por tratamento oncológico. A cerimônia reuniu autoridades, conselheiros, diretores, colaboradores, parceiros, pacientes e familiares e também contou com a apresentação da nova identidade institucional da entidade, antiga Rede Feminina de Combate ao Câncer.

O novo espaço foi estruturado para oferecer terapias multidisciplinares de habilitação e reabilitação física e funcional. Com a transferência dos serviços de reabilitação adulta e idosa para o local, a sede principal da RCC poderá passar por reformas para a implantação de um polo exclusivo dedicado ao atendimento de crianças e adolescentes em tratamento oncológico, além de oferecer suporte humanizado aos filhos menores de pacientes adultos que enfrentam a doença.

Rafael destacou a importância do novo espaço e o fortalecimento das políticas de apoio às entidades do Município, ressaltando que o trabalho conjunto tem permitido ampliar o atendimento oferecido pela RCC.

“Em 2022, remodelamos as políticas de repasse para as entidades e a Rede passou a contar com mais do que o dobro do orçamento mensal que tinha anteriormente. Hoje, são cerca de 800 atendimentos por mês. Com as emendas impositivas, implantadas em 2024, os vereadores também passaram a destinar recursos diretamente para entidades como a Rede. Neste ano, novos recursos foram destinados e vão contribuir para ampliar o trabalho e melhorar as condições de atendimento”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Atualmente, a RCC realiza cerca de 10 mil atendimentos ao longo do ano. A ampliação dos serviços e a estruturação do novo espaço contribuem para que a entidade possa oferecer atendimento especializado e humanizado às pessoas em diferentes etapas do enfrentamento ao câncer.

Durante a cerimônia, o presidente da RCC, Adilson Boaretto, destacou a ampliação da atuação da entidade, que passa a atender de forma mais abrangente as pessoas impactadas pelo câncer. Já a superintendente e gestora da instituição, Carla Bueno, apresentou detalhes sobre o funcionamento do novo espaço e sua importância para as terapias multidisciplinares de habilitação e reabilitação física e funcional.

A implantação do Espaço Vitor Guimarães Barbosa foi viabilizada por meio de parcerias e da participação da comunidade. As obras de alvenaria foram financiadas majoritariamente pela empresa RCA – Multiserviços. Os demais investimentos estruturais, mobiliário e equipamentos foram custeados com recursos do Programa Nota Fiscal Paulista, a partir da doação de cupons fiscais pela população, além de contribuições de voluntários e da comunidade.

O evento também contou com uma homenagem à família de Vitor Guimarães Barbosa, que faleceu em 2025 e dá nome ao novo espaço. A homenagem reconheceu a trajetória e o espírito comunitário do jovem e reuniu sua mãe, Isabel, e os irmãos Fabiana e Bruno, além de sobrinhos.

A cerimônia também marcou a apresentação da nova identidade institucional da Rede de Combate ao Câncer, que amplia sua atuação para além do atendimento historicamente voltado às mulheres e fortalece o trabalho de apoio, acolhimento, habilitação e reabilitação de pessoas impactadas pelo câncer.

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