Roda de Ubatuba se consolida como novo marco turístico do litoral norte paulista

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A paisagem de Ubatuba ganhou um novo ponto de referência. Instalada no bairro do Itaguá, junto ao Ubatuba Mall, a Roda de Ubatuba vem se consolidando como uma das principais atrações de lazer da cidade e um novo marco na paisagem do litoral norte paulista.

Com 38 metros de altura e 22 cabines climatizadas, a roda-gigante proporciona aos visitantes uma experiência panorâmica da cidade e de seus arredores. À noite, o equipamento ganha ainda mais destaque com um sistema composto por 19 mil lâmpadas de LED, que ilumina a estrutura e integra a atração à paisagem urbana do Itaguá.

Mais do que uma nova opção de entretenimento, a Roda de Ubatuba acompanha um movimento de transformação do bairro, que vem ampliando sua oferta de gastronomia, comércio, lazer e serviços. Localizado em uma das regiões mais movimentadas da cidade, o Itaguá reúne moradores e turistas e se fortalece como um dos principais polos de convivência e entretenimento de Ubatuba.

Um novo olhar sobre Ubatuba

A possibilidade de observar a cidade de um ponto elevado acrescenta uma nova experiência ao roteiro de quem visita Ubatuba. Conhecida nacionalmente por suas praias e pela riqueza natural, a cidade amplia sua oferta de atrações e passa a incorporar também experiências voltadas ao lazer urbano e à convivência.

A localização da roda-gigante contribui para esse movimento. Instalada junto ao Ubatuba Mall, a atração se integra a um dos principais corredores gastronômicos e turísticos da cidade, estimulando a circulação de visitantes e ampliando as possibilidades de passeio no bairro, inclusive no período noturno.

“A Roda de Ubatuba representa uma nova forma de vivenciar a cidade. É uma atração que permite ao visitante observar Ubatuba de uma perspectiva diferente e, ao mesmo tempo, contribui para ampliar as experiências de lazer disponíveis para moradores e turistas”, afirma Kailash Pinotti, Diretor da Atmosfera Incorporadora.

Turismo, lazer e transformação urbana

A chegada da roda-gigante faz parte de um cenário de valorização e desenvolvimento do Itaguá. Ao longo dos últimos anos, o bairro vem recebendo novos investimentos e ampliando sua relevância como destino para quem busca reunir praia, gastronomia, compras e entretenimento.

Nesse contexto, a presença de uma atração de grande porte contribui para diversificar a experiência turística e reforçar o potencial do bairro como espaço de permanência e convivência.

Para a Atmosfera Incorporadora, responsável pelo projeto, iniciativas que ampliam as opções de lazer também contribuem para a construção de uma cidade mais dinâmica, capaz de oferecer experiências tanto para quem vive em Ubatuba quanto para quem escolhe o município como destino turístico.

“Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento de Ubatuba por meio de projetos que dialoguem com a cidade e com as pessoas. A roda-gigante se insere nesse contexto, como uma atração que une lazer, turismo e uma nova forma de ocupar e vivenciar o Itaguá”, complementa Kailash.

Além da Roda de Ubatuba, a Atmosfera Incorporadora desenvolve outros projetos na região, entre eles o DNA Itaguá, o L500 e o Casa Itaguá, empreendimentos que acompanham o processo de transformação e valorização do bairro.

Combinando natureza, turismo, gastronomia, lazer e novas experiências urbanas, o Itaguá vem ganhando novos contornos dentro da cidade. Nesse cenário, a Roda de Ubatuba passa a ocupar um lugar de destaque, não apenas como atração de entretenimento, mas também como um novo símbolo da transformação de uma das regiões mais movimentadas e valorizadas do município.

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