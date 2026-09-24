ACIAS e Sebrae promovem encontro sobre liderança e os desafios de conduzir equipes em tempos de mudanças

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“Do Cargo à Influência: Liderar Pessoas em Tempos de Mudanças” é o tema da palestra que a ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), realiza nesta quinta-feira, 24/9, a partir das 8h, na sede da associação. O evento é gratuito e voltado a empresários, comerciantes, profissionais liberais e empreendedores.

Em tempos de mudanças constantes no ambiente empresarial, liderar pessoas exige mais do que ocupar um cargo de gestão. É preciso desenvolver estratégias para engajar equipes, construir relações de confiança e conduzir os profissionais na direção dos resultados.

“A proposta é discutir a transformação do papel da liderança dentro das empresas. Mais do que exercer autoridade, o líder precisa ser capaz de influenciar, mobilizar e desenvolver pessoas, criando condições para que a equipe trabalhe em sintonia”, afirma Selma Koshoji, presidente da ACIAS.

A palestra faz parte das atividades desenvolvidas pelo DEA (Desenvolvimento Empresarial ACIAS), programa criado para levar treinamento e capacitação aos empreendedores da cidade. Diversos temas já foram abordados, como atendimento ao público, planejamento financeiro e formação de preços.

Nesta quinta-feira, a palestra busca contribuir para que os participantes reflitam sobre a relação entre liderança, confiança, engajamento e resultados, aspectos presentes na rotina das empresas.

“Será um treinamento essencial para gestores e líderes interessados em aprimorar suas habilidades de liderança e se preparar para os desafios atuais”, destaca Selma.

Serviço:

Do Cargo à Influência: Liderar Pessoas em Tempos de Mudanças

Quando: quinta-feira, 24 de setembro

Horário: das 8h às 9h.

Onde: Auditório da ACIAS, na Rua Antônio Jorge Chebab, 1212, Centro, Sumaré.

Inscrições: Instagram da ACIAS – @aciassumare – (link na bio)

Evento gratuito.

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