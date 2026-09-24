O prefeito de Americana Chico Sardelli (PL) emitiu nota após ataque do candidato a presidente Renan Santos (Missão) feitos. O presidenciável veio à cidade esta quarta-feira participar de evento e usou palavras de baixo calão ao falar de Franco Sardelli (PL), filho do prefeito e candidato a deputado estadual.

Franco concorre com Rafael Macris (Missão), candidato contra Franco.

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NOTA OFICIAL

Os ataques sofridos ontem pelo meu filho Franco Sardelli e por minha esposa Lionela me causaram profunda tristeza e indignação. Não apenas como pai e marido, mas também como cidadão.

É lamentável ver um candidato à Presidência da República vir a Americana e proferir ofensas e ataques pessoais, utilizando palavras de baixo calão, ainda mais diante de crianças e adolescentes.

Vídeo (nota de Chico Sardelli)

A ofensa dirigida ao Franco não atingiu somente a ele ou à nossa família. Atingiu também uma parcela significativa da população de Americana e da nossa região que compartilha de suas ideias e posições políticas.

Podemos pensar diferente. Podemos defender projetos diferentes. Podemos discutir, com firmeza, os caminhos que queremos para o Brasil.

Mas existe algo de que não podemos abrir mão: o respeito.

Não vamos abaixar a cabeça diante de ataques. Vamos responder na Justiça.

E seguiremos trabalhando por Americana, respeitando as diferenças e defendendo aquilo em que acreditamos, sempre com responsabilidade e respeito às pessoas.

Americana merece esse respeito. E a política brasileira também.

Chico Sardelli, Prefeito de Americana

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