Goleadas marcam abertura da 2ª Divisão do Futebol Amador de Nova Odessa

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Goleadas marcaram a abertura da 2ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador de Nova Odessa. A competição, iniciada no domingo (20), contou com quatro jogos nos campos do Progresso e do São Manoel. Pelo Grupo A, o Cristalândia FC derrotou o Inter Alagoano por 3 a 0, e o Klavin FC goleou o Bigas FC por 5 a 1. No Grupo B, o Unidos da Saideira perdeu por 1 a 2 para o Regularize FC, enquanto o Independente EC venceu o Rayo Valecano por 4 a 1.

A artilharia da competição começou movimentada: Marcolino Neto, do Klavin FC, e Manoel Alexandre, do Independente EC, lideram o ranking com três gols cada após a primeira rodada. No total, nove times seguem na disputa pelo título. De acordo com o regulamento, os dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal.

“Tivemos uma abertura fantástica da 2ª Divisão do Campeonato Amador, com futebol de qualidade e muitos gols, exatamente o que a torcida espera ver. Continuamos na expectativa de um excelente campeonato. Vale lembrar que a 3ª Divisão encerrou a primeira rodada e já entra nas quartas de final, e teremos neste final de semana a abertura da 1ª Divisão. Aproveito para convidar a população para prestigiar os jogos e torcer pelos times”, comemorou o secretário de Esportes, Angelo Foroni.

Serão cinco rodadas na primeira fase. No cruzamento das semifinais, o primeiro do Grupo A joga contra o segundo do B, e o primeiro do Grupo B enfrenta o segundo do Grupo A. Ao final do torneio, quatro equipes sobem para a Primeira Divisão, que deverá contar com 14 times em 2027.

“Faço minhas as palavras do Angelo. Ficamos extremamente contentes com a abertura da 2ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador. Foram jogos acirrados, com os times brigando por bons resultados, pois quatro deles vão subir para a 1ª Divisão”, comentou o adjunto da pasta, José Henrique de Carvalho.

Os resultados das partidas podem ser acompanhados pelo aplicativo Copa Fácil, logo após o término de cada confronto. A plataforma traz uma logística completa, com classificação, saldo de gols, artilharia e o número de cartões distribuídos por rodada.

Confira os confrontos da 2ª rodada, previstos para este domingo (27):

Grupo A, no Campo São Manoel:

8h: Inter Alagoano x Klavin FC

10h: Cristalândia FC x Independente JD Alvorada

Grupo B, no Campo Progresso:

8h: Independente EC x Unidos da Saideira

10h: Rayo Valecano x Regularize FC

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