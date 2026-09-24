Novo espaço do Mamãe Nenê recebe pintura

Novo espaço do Programa Mamãe Nenê recebe pintura

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As obras de reforma e adequação do novo espaço do Programa Mamãe Nenê, da Secretaria de Saúde de Americana, entraram na fase de pintura das paredes, uma das etapas finais dos trabalhos. Os próximos passos ainda incluem a instalação de pias e do novo mobiliário. O espaço está localizado nas dependências do Núcleo de Especialidades Vice-Prefeito Dr. Seme Calil Canfour, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

As intervenções estão sendo realizadas para preparar o ambiente para abrigar os trabalhos do Mamãe Nenê, programa municipal que tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento infantil de forma integrada, orientando sobre boas práticas familiares, apoio à amamentação e estímulo ao desenvolvimento saudável da criança.

O novo espaço será composto por dois consultórios – sendo um deles com duas áreas para amamentação –, sala de capacitação da equipe e de orientação às famílias e sala de administração, garantindo estrutura moderna e adequada para a ampliação e qualificação dos serviços oferecidos às gestantes e famílias de Americana.

“Esse espaço reformado representa um avanço importante para o Mamãe Nenê e, principalmente, para as famílias que são atendidas pelo programa. Ter um ambiente mais adequado nos permitirá oferecer um acolhimento ainda melhor e com mais conforto. A nova estrutura também vai favorecer o trabalho integrado da nossa equipe, fortalecendo as ações de orientação e acompanhamento das crianças”, destaca a fonoaudióloga Sandra Possobon, líder da equipe do programa.

O Mamãe Nenê é um programa da Secretaria de Saúde de Americana voltado à educação das famílias e ao acompanhamento de bebês até os 3 anos de idade. A iniciativa oferece acolhimento, orientações de boas práticas parentais e assistência às crianças desde o nascimento, encorajando a amamentação e atuando na promoção de saúde e na prevenção de agravos.

O programa conta com equipe multidisciplinar – formada por assistente social, enfermeira, fonoaudióloga, médica pediatra, nutricionista, psicóloga e odontopediatra – e também mantém parcerias com as secretarias de Educação, por meio do Mama Nenê na Creche, e de Assistência Social e Direitos Humanos, através do Mãe Americanense.

“Estamos avançando na estruturação de um espaço pensado para atender às necessidades das crianças e das famílias de Americana. O investimento demonstra o compromisso do município em qualificar os serviços de saúde e oferecer ambientes cada vez mais adequados. Com a conclusão das obras, teremos uma estrutura preparada para ampliar e fortalecer o atendimento realizado pelo Mamãe Nenê”, ressalta o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

As obras do novo espaço do Programa Mamãe Nenê têm investimento de R$ 273.775,40, sendo R$ 267.769,20 provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Zarattini, intermediada pela vereadora Professora Juliana, e R$ 6.006,20 em recursos próprios. O acompanhamento do processo é realizado pela Secretaria de Gestão de Convênios, responsável pelo trâmite documental e pela interlocução com o Ministério da Saúde para liberação dos recursos.

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