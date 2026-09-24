Banda Municipal faz apresentação esse domingo no Parque das Crianças

Banda Municipal faz apresentação neste domingo no Parque das Crianças, em Nova Odessa

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A Banda Sinfônica Municipal ‘Prof. Gunars Tiss’, da Prefeitura de Nova Odessa, segue com apresentações em espaços abertos da cidade. Neste domingo (27), por exemplo, a corporação municipal fará um concerto no Parque das Crianças, localizado na Avenida Brasil, nº 800, no Parque Fabrício. A programação gratuita começará a partir das 15 horas.

O evento faz parte do projeto de Descentralização Cultural, que visa levar música de qualidade à população, democratizando o acesso à cultura. Desde o início do ano, a administração municipal vem realizando apresentações regulares da Banda Sinfônica em espaços públicos, como na Feira Livre, nas Feiras Noturnas e no próprio Parque das Crianças, por meio do projeto ‘Banda no Parque’.

Até então, as exibições do grupo eram restritas ao Teatro Municipal. A mudança de cenário faz parte de um esforço da gestão municipal para descentralizar a cultura e ocupar os espaços públicos da cidade.

“Estamos felizes por, depois de toda essa chuva, com a previsão de sol, poder levar nossa música para o parque em uma belíssima tarde. Preparamos um repertório com grandes clássicos da MPB (Música Popular Brasileira), entre eles ‘Não Deixa o Samba Morrer’, ‘Meu Ébano’, ‘Vai Passar’, ‘Só Sambas’, ‘Na Baixa do Sapateiro’, e sucessos de Tim Maia”, disse o maestro Marco Antonio.

Vale destacar que essas apresentações descentralizadas renderam ao município, em março deste ano, o Prêmio Descentralização Cultural, concedido pelo Recrie (Instituto de Desenvolvimento Educacional e Assistencial). A proposta rompeu com o modelo tradicional de restringir as apresentações da Banda Sinfônica Municipal ao teatro e auditórios, levando música ao ar livre e alcançando públicos que normalmente não frequentam espaços culturais fechados.

A responsável pelo Departamento Municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martinhão, destaca que o projeto reforça o papel da cultura viva e acessível como ferramenta de transformação urbana e fortalecimento dos laços comunitários. Ela ressalta que o grupo musical, que já levou repertório de qualidade a diversas localidades e outros estados, tem sido calorosamente recebido pelo público novaodessense durante as apresentações realizadas na feira livre e nas feiras noturnas do município.

POR AÍ

A corporação municipal tem levado sua música para outras localidades. Em julho, o grupo marcou presença no 19º Festival de Inverno de Boituva e no I Festival Internacional de Música de Hortolândia. Já no mês anterior, a renomada Banda Sinfônica de Nova Odessa foi destaque no Conexidades 2026, um dos principais encontros de gestão pública e inovação do Estado de São Paulo, realizado em Campos do Jordão.

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