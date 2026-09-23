Delegacias da Mulher fazem 39 prisões em flagrante por dia em SP, revela Sindicato dos Delegados

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Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) da Polícia Civil paulista realizaram, ao menos, 39 prisões em flagrante e ajuizaram 262 medidas protetivas para vítimas de violência doméstica por dia em 2025 – ou pouco mais de uma detenção e 10,9 ações judiciais por hora. Os números foram extraídos de informações obtidas pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp) nos canais oficiais da Polícia Civil, via Lei de Acesso à Informação (LAI), e revelam a dimensão da atuação das DDMs no combate aos crimes contra a população feminina.

O Sindicato solicitou estatísticas de todo o ano de 2025 e de janeiro a agosto de 2026, para embasar sua luta pelo aprimoramento dos recursos humanos e de estrutura das DDMs, incluindo a valorização dos policiais civis que atuam nas Delegacias de Defesa da Mulher e a melhoria dos serviços prestados à população.

De acordo com o levantamento, a somatória de todo o ano de 2025 e dos oito meses de 2026 revela 301.916 Boletins de Ocorrência (B.Os), 198.049 inquéritos instaurados, 17.137 prisões em flagrante e 132,5 mil medidas protetivas de urgência ajuizadas – só para citar algumas das ações.

Na análise por períodos é possível dimensionar ainda mais o trabalho das DDMs paulistas: em 2025, foram lavrados 183.904 B.Os (503 por dia, 20 por hora). Somente em 2026, de janeiro a agosto, são 118.012 as ocorrências registradas.

A produção de inquéritos policiais também é expressiva nas Delegacias especializadas: 120.733 no ano passado e 77.316 nos primeiros oito meses de 2026.

As DDMs paulistas foram responsáveis por 14.255 prisões em flagrante em 2025 (ou 39 por dia, 1,6 por hora) e por 2.882 em 2026, totalizando 17.137. Na modalidade cautelar, foram 1.075 em 2025 e 548 neste ano. Na rubrica de demais prisões, foram 297 em 2025 e 122 em 2026.

De acordo com os dados repassados ao Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo, a atuação das DDMs resultou em 95.798 medidas protetivas para mulheres sob risco solicitadas via judicial no ano passado (262 por dia ou, praticamente, 10,9 a cada hora). De janeiro a agosto de 2026, já são 36.702 as ações do tipo.

A presidente do Sindpesp, delegada Jacqueline Valadares, analisa os números como demonstração de confiança da população feminina nas DDMs, que, até agosto, eram 144 físicas em todo o estado – deste número, 20 com horário ininterrupto, além de 235 salas 24h com atendimento virtual.

“Os números são impressionantes e provam a importância da Polícia Judiciária para a sociedade, e, em especial, às mulheres, ainda mais diante da escalada de crimes como o feminicídio. As DDMs não somente oferecem acolhimento às vítimas como garantem respostas firmes contra os criminosos. Portanto, é preciso valorizar cada vez mais os profissionais que trabalham nessas unidades, com dedicação e coragem e, muitas vezes, em situações adversas”, defende.

O Sindpesp vem, não de hoje, demonstrando preocupação com promessas de expansão das unidades 24h em campanhas eleitorais de candidatos de diversos espectros políticos. Jacqueline diz que muito se fala em abrir delegacias ou de colocar as que já existem para funcionarem 24 horas. Contudo, não são apresentadas soluções para a falta de contingente e de estrutura, para a necessária valorização salarial, nem há demonstração de preocupação com a sobrecarga de trabalho e com a saúde dos profissionais da Segurança Pública:

“Consideramos importante medidas que venham para somar na luta contra a violência doméstica e familiar, mas não basta abrir delegacias 24h, e de forma açodada. É preciso que haja condições para que o atendimento seja, de fato, prestado com a qualidade e o acolhimento necessários às vítimas, e com condições dignas de trabalho aos policiais civis”, assevera.

Números das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) no estado de São Paulo

Boletins de Ocorrência (B.O.s)

2025: 183.904

2026 (até agosto): 118.012

Total: 301.916

Inquéritos policiais instaurados

2025: 120.733

2026 (até agosto): 77.316

Total: 198.049

Prisões em flagrante

2025: 14.255

2026 (até agosto): 2.882

Total: 17.137

Prisões cautelares

2025: 1.075

2026 (até agosto): 548

Total: 1.623

Demais prisões

2025: 297

2026 (até agosto): 122

Total: 419

Medidas protetivas de urgência ajuizadas

2025: 95.798

2026 (até agosto): 36.702

Total: 132,5 mil

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