Festival Mexicano e do Pastel acontecem em Americana nesta Semana

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Eventos reúnem gastronomia, música, cultura e atrações especiais durante três dias de programação para toda a família. Nos dias 25, 26 e 27 de setembro, o Americana Shopping será palco de uma programação especial que une duas experiências gastronômicas e culturais: o Viva México Festival e o Festival do Pastel. Durante o fim de semana, o público poderá aproveitar uma programação diversificada, com sabores, música e entretenimento, reunindo a cultura mexicana e a tradicional gastronomia do pastel em um único evento.

O Viva México Festival promete levar ao público um pouco da atmosfera, da música e das tradições mexicanas. Entre os destaques estão os mariachis, a apresentação especial de RBD Cover e a luta livre, atração que promete envolver o público e trazer ainda mais emoção à programação.

Além das atrações culturais e musicais, o festival terá opções gastronômicas inspiradas na culinária mexicana, permitindo que os visitantes conheçam diferentes sabores e tenham uma experiência que combina gastronomia e cultura. Festival do Pastel completa a programação Dividindo o espaço e a programação com o Viva México, o Festival do Pastel chega como outra grande atração do fim de semana.

O evento valoriza um dos alimentos mais populares e queridos da gastronomia brasileira, reunindo diferentes opções de sabores e combinações para o público. A proposta é oferecer uma programação gastronômica democrática, capaz de agradar desde quem procura o tradicional pastel até aqueles que gostam de experimentar novos sabores. A união dos dois festivais cria uma experiência diferenciada no Americana Shopping, colocando lado a lado a diversidade da gastronomia mexicana e a tradição brasileira do pastel, além de uma programação de música e entretenimento.

Três dias de diversão

Na sexta-feira, 25 de setembro, o evento acontece das 17h às 22h.

No sábado, 26, e domingo, 27 de setembro, a programação será das 11h às 22h.

Com atrações para diferentes públicos, os visitantes poderão aproveitar o evento durante todo o fim de semana, seja para experimentar novas opções gastronômicas, acompanhar as apresentações ou simplesmente reunir a família e os amigos para um momento de lazer.

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