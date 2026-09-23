Após ataque de Renan Santos, Franco Sardelli emite nota

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Candidato a deputado estadual de Americana Franco Sardelli emitiu nota repudiando as falas e xingamentos proferidos pelo candidato a presidente Renan Santos.

Confira:

NOTA OFICIAL

Lamentável a postura do candidato à presidência da República, Renan Santos (Missão), em sua primeira passagem por Americana.

Me pergunto se ele fez isso porque sou o candidato do Tarcísio de Freitas e do Flávio Bolsonaro aqui na cidade.

Era a oportunidade para falar de suas ideias e de seus projetos, mas ele preferiu atacar os americanenses, as pessoas de direita, me ofender, desrespeitar a minha mãe e proferir palavras de baixo calão, mesmo estando ao lado de crianças.

Não é essa postura que se espera de uma pessoa que quer ser chefe de uma Nação.

Eu não preciso faltar com o respeito com ninguém pra mostrar o que eu penso. Por isso, eu vou continuar defendendo o que acredito com a seriedade que o nosso país merece.

Deplorável a postura do candidato.

Franco Sardelli, candidato a deputado estadual pelo PL

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