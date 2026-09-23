Programação especial do fim de semana no Shopping ParkCity Sumaré reúne jogos gigantes, torneio de xadrez e artesanato

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O Shopping ParkCity Sumaré, administrado pelo Grupo AD, preparou uma programação especial para este fim de semana, dias 26 e 27/9, com duas atrações que reúnem opções de lazer para toda a família: a Feira Criativa e A Grande Jogada. A programação inclui artesanato, jogos clássicos em tamanho ampliado, torneio de xadrez, além de um espaço instagramável para celebrar a chegada da Primavera.

No evento A Grande Jogada, que acontecerá na Praça de Alimentação, o público poderá participar de partidas de dama, xadrez, trilha, ludo, jogo da velha e amarelinha, em tabuleiros gigantes. A proposta é transformar as brincadeiras em uma experiência lúdica e proporcionar momentos de descontração aos clientes.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, explica que, além das atividades recreativas, a programação terá uma atração especial para os apaixonados por xadrez. Em parceria com o Clube de Xadrez Leandro Franceschini, no sábado, o empreendimento promoverá aulas gratuitas e monitoradas. E no domingo será realizado um torneio de xadrez.

O campeonato será das 14h às 17h, com cinco rodadas pelo sistema suíço. As partidas terão ritmo de 10 minutos, com acréscimo de três segundos por lance. Haverá medalhas até o quinto colocado nas categorias absoluto e feminino. As inscrições custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 para estudantes e devem ser feitas antecipadamente pelo link disponível na bio do Instagram @parkcitysumare.

Já a Feira Criativa será realizada na Alameda ParkCity e reunirá artesãos e artistas locais, com exposição e venda de produtos autorais, como acessórios, peças de decoração, guloseimas artesanais e outros produtos ligados à economia criativa.

A iniciativa também busca valorizar o trabalho manual e a produção local, apresentando ao público peças que carregam identidade e histórias próprias. Em clima de primavera, a feira contará ainda com um cenário instagramável para registrar a chegada da nova estação com fotos especiais.

A programação da Feira Criativa inclui também atividades educativas e oficinas gratuitas. No sábado, das 10h às 22h, haverá Exposição Educativa das Abelhas Sem Ferrão; e das 15h às 17h, será realizado um workshop gratuito de macramê. No domingo, a exposição das Abelhas Sem Ferrão acontece das 12h às 20h; e das 15h às 17h, será realizado um workshop gratuito de crochê. Para os workshops, as vagas são limitadas e os interessados precisam fazer inscrição com antecedência, pelo WhatsApp (11) 99276-4443.

A Feira Criativa será realizada das 10h às 22h no sábado e das 12h às 22h no domingo, com visitação gratuita.

“Com uma programação repleta de atrações gratuitas e para o público de todas as idades, o Shopping ParkCity Sumaré reforça seu compromisso de promover entretenimento e novas experiências para os visitantes aproveitarem os momentos de lazer com as famílias ou amigos, em um ambiente seguro e confortável”, destaca Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Serviço: Programação do fim de semana no Shopping ParkCity Sumaré

A Grande Jogada

Quando: sábado e domingo (26 e 27/9).

Horário: das 10h às 22h

Local: Praça de Alimentação

Torneio de Xadrez Rápido

Quando: domingo (27/9).

Horário: das 14h às 17h.

Dinâmica: cinco rodadas – sistema suíço.

Ritmo: 10 minutos + 3 segundos de acréscimo por lance.

Premiação: medalhas até o 5º colocado nas categorias absoluto e feminino.

Inscrições: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (estudantes).

Link para inscrições: linktr.ee/parkcitysumare

Feira Criativa

Quando: sábado e domingo (26 e 27/9).

Horário: sábado (das 10h às 22h) e domingo (das 12h às 22h).

Programação

Sábado, 26/9

Das 10h às 22h – Exposição Educativa das Abelhas Sem Ferrão.

Das 15h às 17h – Workshop gratuito de macramê (vagas limitadas). Inscrições antecipadas pelo WhatsApp (11) 99276-4443.

Domingo, 27/9

Das 12h às 20h – Exposição Educativa das Abelhas Sem Ferrão.

Das 15h às 17h – Workshop gratuito de crochê (vagas limitadas) – Inscrições antecipadas pelo WhatsApp (11) 99276-4443.

Local: Alameda ParkCity.

Evento com visitação gratuita

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