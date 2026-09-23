O americanense Jesuíno encerrou sua trajetória no MasterChef Brasil nesta terça-feira (22), após chegar entre os cinco melhores da temporada. Eliminado na semifinal, na prova do peixe-sapo, ele usou as redes sociais para falar sobre a despedida e resumir o que viveu na competição.
“Foram sonhos, desafios, pressão, lágrimas, conquistas e muitos momentos que vou levar para a vida inteira”, escreveu.
Jesuíno reconheceu a frustração de ficar tão perto da decisão, mas destacou que sua história na gastronomia continua. “Eu não cheguei à final. Mas cheguei muito longe — e cheguei sendo eu.”
Em outro trecho, deixou claro que pretende seguir ligado à cozinha: “A cozinha do MasterChef ficou para trás. A minha cozinha, a minha paixão e os meus sonhos continuam.”
A participação do americanense foi marcada pela personalidade forte, pelos embates, pela experiência e também pelo carinho conquistado junto ao público.