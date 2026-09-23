Um homem que bebeu além da conta, deu chilique, quebrou móveis, ameaçou matar sogra idosa acabou preso esta terça-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi atendido pela equipe Alpha Soldados PM Koba e Rocha na rua Padre Victorio Freguglia.

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Ele foram para o bairro pouco antes das 19h para o Conjunto Roberto Romano atender o chamado.

No endereço, foi realizado contato com a vítima, que relatou que seu companheiro, após fazer uso de bebida alcoólica e apresentar comportamento extremamente agressivo, passou a proferir ameaças e xingamentos, além de danificar móveis e eletrodomésticos da residência. Durante a tentativa de impedir que ele danificasse a televisão, a vítima foi agredida com golpes no braço e empurrões. Na sequência, o indivíduo também teria ameaçado de morte a mãe idosa da vítima.

Fugiu do marido que bebeu

Diante da situação, a vítima conseguiu se desvencilhar do agressor e buscar auxílio em um estabelecimento comercial próximo, onde terceiros conseguiram contê-lo até a chegada da equipe policial. A vítima foi encaminhada para atendimento médico e exame de corpo de delito, sendo constatado pequeno hematoma na região do antebraço direito. Posteriormente, também foi apresentada no Plantão Policial.

Após análise dos fatos, a autoridade policial deliberou pela prisão em flagrante do indivíduo pelo crime de lesão corporal contra a mulher, previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal.