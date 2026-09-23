Uma mulher que conduzia uma motocicleta com placas alteradas acabou perdendo o veículo esta terça-feira em Santa Bárbara d’Oeste. A faxineira R. A. S., 58, foi parada em patrulhamento no bairro Conquista.

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A equipe policial abordou na Rua Albânia uma motocicleta azul conduzida por uma mulher, aparentando ostentar placa artesanal. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem e em vistoria veicular, constatou-se o chassi totalmente suprimido e numeração de motor sem registro nos sistemas de pesquisa.

Mulher já tinha passagem

A condutora, que possui antecedentes criminais por furto (art. 155), alegou ter adquirido o veículo em Limeira, mas não apresentou qualquer documentação que comprovasse a compra. Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste, resultando na prisão em flagrante da indiciada por Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automoto.