DAE de Santa Bárbara celebra Semana da Árvore: meta de 250 mil mudas

DAE de Santa Bárbara celebra Semana da Árvore e reafirma meta de 250 mil mudas, sendo 150 mil já plantadas

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Na Semana que se comemora o Dia da Árvore (21 de setembro), Santa Bárbara d’Oeste tem motivos de sobra para comemorar. Por meio de uma atuação integrada entre o DAE (Departamento de Água e Esgoto), Prefeitura, comunidade escolar e parceiros estratégicos, a cidade avança na preservação de seus recursos hídricos e na expansão de sua cobertura vegetal, que hoje já soma mais de 30 quilômetros de extensão no entorno de suas represas.

O grande destaque do período é o acompanhamento rigoroso do desenvolvimento de aproximadamente 35 mil mudas de árvores nativas, plantadas pela autarquia entre os anos de 2023 e 2025 em áreas de nascentes da represa Areia Branca, além de, aproximadamente 40 mil mudas inseridas desde 2021 nas margens das represas São Luiz e Areia Branca. Esse trabalho de reflorestamento é fundamental para manter e fortalecer o ciclo hidrológico da bacia hidrográfica local, garantindo mais segurança hídrica para o município.

Toda essa engrenagem verde tem como ponto de partida o Centro Ecológico de Santa Bárbara (Cesb), coordenado pela Diretoria de Gestão Ambiental do DAE e Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura. O espaço funciona como a principal área de produção de mudas do município, registrando uma média expressiva de 1.100 plantas cultivadas por mês para abastecer as ações de preservação de matas ciliares.

A conscientização ecológica tem sido o grande motor dessas transformações. Iniciado em 2021, o projeto “Refloresta” consolidou-se como uma ferramenta essencial de educação ambiental. Desde a sua criação, alunos do ensino médio e professores da Escola Emílio Romi já entregaram um total de 8.348 mudas de árvores, cuidadosamente acondicionadas e preparadas nas estufas do Cesb.

Mais recentemente, o protagonismo da juventude barbarense brilhou no “Projeto Nascentes: Água para o Futuro”. Alunos da Emefei Professora Terezinha Quinalha, do CIEP Professor José Renato Pedroso e da Escola Estadual Professora Benedicta Aranha de Oliveira (BAOL) participaram de palestras educativas e colocaram a mão na massa, realizando o plantio de cerca de 182 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica em nascentes dos bairros Parque Residencial do Lago e 31 de Março.

Além do forte engajamento da rede de ensino, o DAE realizou o plantio de 780 mudas de árvores em uma Área de Preservação Permanente (APP) do município. A iniciativa faz parte da recuperação e compensação ambiental decorrente das obras da nova represa Parque das Águas, já entregue à população.

Grande parte das ações, a autarquia contou também com o apoio do Consórcio PCJ (Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), responsável pela doação de várias espécies de mudas de árvores.

Com o objetivo de garantir a revitalização contínua do ecossistema e proteger a água que abastece os lares barbarenses, o DAE projeta um futuro ainda mais verde, mantendo firme a previsão de completar, nos próximos anos, a marca de 250 mil mudas de árvores plantadas nas matas ciliares e nascentes — dessas, 150 mil já plantadas desde 2019.

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