YouTuber com mais de 47 milhões de inscritos fala sobre bullying

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Fenômeno com bilhões de visualizações no YouTube, Enaldinho amplia seu universo de aventuras para a literatura e estreia na ficção com uma história que se passa em um dos cenários mais familiares ao público infantojuvenil: a escola. Em Diário do Enaldinho: Minha Escola é Assombrada, desafios cotidianos, rivalidades e brincadeiras ganham contornos sobrenaturais quando uma sexta-feira 13 transforma a rotina dos personagens em uma noite de mistério.

A trama acompanha Enaldinho, Gui e Mosca durante a preparação para um campeonato escolar de “bafo”. Depois de ser punido pelo professor Inácio por uma situação envolvendo César, seu rival, o protagonista precisa permanecer no vestiário após as aulas. Uma tempestade provoca um apagão e muda completamente o rumo daquela noite: um jacaré gigante surge dos esgotos e, ao tentar encontrar os amigos, ele descobre que o esqueleto da sala de ciências, conhecido como Perneta, ganhou vida.

Encurralados, os quatro estudantes precisam enfrentar um último desafio: um duelo contra Perneta. Com os amigos em dificuldade, Enaldinho precisa colocar à prova sua habilidade e encontrar uma maneira inesperada de lidar com a situação. Entre jogadas, tensão e reviravoltas, o confronto coloca à prova não apenas a coragem dos personagens, mas também as relações construídas ao longo da aventura.

Combinando pitadas de humor e elementos sobrenaturais Diário do Enaldinho: Minha Escola é Assombrada transporta para a ficção elementos associados ao universo do criador de conteúdo.

A obra também explora amizade, superação e a possibilidade de encontrar aliados, em uma narrativa que transforma situações comuns do ambiente escolar em uma aventura cheia de surpresas.

Ficha Técnica:

Título do livro: Diário do Enaldinho: Minha Escola é Assombrada

Autor: Enaldinho

Editora: Ciranda Cultural

ISBN/ASIN: 978-65-2613-252-4

Páginas: 144

Preço: R$ 34,90

Onde comprar: Amazon

Sobre o autor: Enaldinho, nome pelo qual é conhecido Enaldo Lopes, é um dos principais criadores de conteúdo brasileiros voltados ao público infantojuvenil. Com cerca de 47,9 milhões de inscritos no YouTube, o influenciador acumula bilhões de visualizações e construiu um universo que ultrapassa as telas, chegando também à literatura e a outros formatos de entretenimento. Como autor, publicou O Mundo Louco de Enaldinho, A Lenda do Zap e Enaldinho – Mundo em Ruínas.

Redes sociais do autor: Instagram | Youtube

Sobre a editora: Há mais de 30 anos, o Grupo Ciranda Cultural trabalha produzindo livros para leitores de todas as idades, desde a primeira infância à melhor idade. Com diversos selos editoriais, seu maior objetivo é inspirar famílias, elevando valores através de obras únicas e com qualidade. Para a Ciranda Cultural, o livro tem o poder de ensinar, divertir, encantar e compartilhar aventuras, sonhos e emoções, além de transformar a vida das pessoas e contribuir para a construção de um mundo melhor.

Site www.cirandacultural.com.br

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