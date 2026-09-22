O Comandante do Policiamento do Interior 9 (CPI-9), Coronel PM Cleotheos Sabino de Souza Filho, informa que, na quinta-feira, 24 de setembro de 2026, das 14h às 22h, será realizada a Operação “Cavalo de Aço”, nos municípios de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, área do 19º Batalhão.

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A operação tem como objetivo intensificar a fiscalização de motocicletas e o policiamento ostensivo preventivo, especialmente nos principais corredores e locais com incidência de crimes envolvendo esses veículos.

As ações buscam retirar de circulação motocicletas com licenciamento irregular ou em condições inadequadas de circulação, coibir a condução sob efeito de álcool e combater furtos e roubos, inclusive aqueles praticados com o emprego de motocicletas.

A operação contará com o emprego de ROCAM e RPM, além da participação de motociclistas do 10º Batalhão, 36º Batalhão, 37º Batalhão e 48º BPM/I, em atuação integrada com o 19º BPM/I.

PM e o uso de inteligência

Serão empregados recursos de georreferenciamento e policiamento inteligente, com foco nos locais de maior incidência criminal. A Operação “Cavalo de Aço” integra as estratégias de segurança pública do CPI-9 e tem como finalidade ampliar a presença policial, elevar a percepção de segurança da população, promover a segurança viária e contribuir para a redução dos indicadores criminais relacionados a motocicletas e veículos.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a prevenção e repressão à criminalidade e com a segurança da população, por meio de ações planejadas e integradas em toda a região do CPI-9.