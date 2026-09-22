40 alunos de Americana recebem certificados do Concurso de Desenho

Quarenta alunos de Americana recebem certificados pela participação no Concurso de Desenho

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A Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura (UEAPPA), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente de Americana, visitou a Casa da Criança Graúna e a Casa da Criança Tahira, nesta segunda-feira (21), para entregar os certificados de participação no 1º Concurso de Desenho “Orquídeas: Cores e Natureza”. Ao todo, 40 alunos receberam os certificados, sendo 20 de cada instituição.

A UEAPPA também desenvolveu atividades educativas nas duas Casas da Criança e distribuiu materiais educativos às crianças, incluindo livros do conto “Os amigos do meio ambiente contra a poluição”, materiais sobre coleta seletiva e sementes de girassol, como forma de premiação pela participação no concurso.

O personagem Lixildo, mascote da coleta seletiva, esteve presente na Casa da Criança Graúna e interagiu de forma lúdica com as crianças, reforçando a importância da destinação correta dos resíduos.

“A entrega dos certificados foi marcada por muita alegria e é ótimo ver como as crianças se dedicaram para este concurso, que promove a arte e a sustentabilidade ambiental em nosso município”, comentou a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do PMVA (Programa Município VerdeAzul) de Americana, Kátia Birke.

“Seguimos entregando os certificados do concurso de desenho de orquídeas aos que participaram desse certame. São muitos os certificados a serem entregues, o que indica que muitos foram os participantes. Essa quantidade expressiva é motivo de ânimo, porque reflete forte engajamento nas causas ambientais”, reforçou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Concurso de desenho

O 1º Concurso de Desenho “Orquídeas: Cores e Natureza” foi organizado pela Secretaria de Meio Ambiente, por meio da UEAPPA, em parceria com a Secretaria de Educação e o Círculo Americanense de Orquidófilos. A iniciativa foi voltada a alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais.

Ao todo, foram recebidos 631 trabalhos, que ficaram expostos entre os dias 11 e 13 de setembro, na FIDAM, durante a 54ª Expo Orquídea e a 4ª Feira AgroUrbana.

O concurso teve como objetivos incentivar a criatividade, a expressão artística e a sensibilização ambiental dos estudantes, além de difundir conhecimentos sobre orquídeas, biodiversidade e conservação da natureza.

Cada aluno pôde inscrever um desenho produzido especificamente para o concurso, em folha A4, manualmente e com materiais e técnicas artísticas de livre escolha. A empresa Papirus Indústria de Papel S/A doou papel A4 especial para desenhos e quadros aos participantes.

Foram três categorias: Educação Infantil; Ensino Fundamental – 1º e 2º ano; e Ensino Fundamental – 3º ao 5º ano. Os três primeiros colocados de cada categoria foram selecionados, totalizando nove vencedores.

Os três primeiros colocados receberam troféus da Secretaria de Meio Ambiente. Os primeiros colocados também receberam uma cesta de produtos oferecida pelo Círculo Americanense de Orquidófilos, enquanto os segundos e terceiros colocados receberam prêmios da Secretaria de Meio Ambiente.

Os trabalhos inscritos integrarão o acervo educativo da Secretaria de Meio Ambiente de Americana e poderão ser utilizados em exposições, campanhas e atividades pedagógicas.

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