Prefeitura divulga os aprovados na Escola de Música

Prefeitura divulga os aprovados no processo seletivo da Escola de Música de Americana

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, publica, nesta segunda-feira (21), a lista dos candidatos aprovados na Primeira Fase do Processo Seletivo 2026 para os grupos musicais da Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”. A relação pode ser consultada no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br, clicando no banner sobre o tema.

Os 27 classificados devem comparecer à Escola de Música a partir desta segunda-feira, no dia e horário indicados, para a próxima etapa do processo seletivo, que contempla os grupos musicais de Orquestra Acadêmica, Orquestra Sinfônica, Banda Sinfônica, Grupo de Percussão “Ritmos Brasileiros” e Corda-Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade”. Com exceção dos inscritos para cursos de percussão, é importante levar o instrumento musical para os testes e entrevistas.

Os aprovados na segunda fase serão conhecidos na sexta-feira (25) e deverão efetuar a matrícula para o início das atividades no dia 28 de setembro.

“A Escola Municipal de Música têm caráter formativo, visando ao desenvolvimento musical, artístico e coletivo dos participantes. Os futuros novos alunos vão ingressar em atividades de alto valor cultural conduzidas por um time de professores qualificados”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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