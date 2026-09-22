Renan Santos em Americana esta 4a feira

O candidato a presidente do Missão Renan Santos vem a Americana esta quarta-feira. Ele está em caravana pelo interior do país vindo da região sul e passará pela cidade por volta das 13h30. A Caravana “Futuro Glorioso Tour” estará Americana.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Renan ocupa a 3a colocação nas pesquisas empatado com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e o coach Augusto Cury (Avante). Ele tenta uma arrancada final para ser o terceiro ou torcer pela derrocada de Flávio Bolsonaro e assim ir para o segundo turno.
Renan Santos e Rafa Macris
No evento, Renan e o ex-vereador de Americana e candidato a deputado estadual do Missão Rafael Macris virão acompanhados em caravana até ao Steak House para um almoço seguido de coletiva de imprensa, com oportunidade para entrevistas e registros.
📍 Steak House
Av. Brasil, 1800 – Frezzarin – Americana/SP
🗓️ Amanhã | 13h30
Leia + sobre política regional