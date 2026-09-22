Renan Santos em Americana esta 4a feira

O candidato a presidente do Missão Renan Santos vem a Americana esta quarta-feira. Ele está em caravana pelo interior do país vindo da região sul e passará pela cidade por volta das 13h30. A Caravana “Futuro Glorioso Tour” estará Americana.

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Renan ocupa a 3a colocação nas pesquisas empatado com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e o coach Augusto Cury (Avante). Ele tenta uma arrancada final para ser o terceiro ou torcer pela derrocada de Flávio Bolsonaro e assim ir para o segundo turno.

Renan Santos e Rafa Macris

No evento, Renan e o ex-vereador de Americana e candidato a deputado estadual do Missão Rafael Macris virão acompanhados em caravana até ao Steak House para um almoço seguido de coletiva de imprensa, com oportunidade para entrevistas e registros.

📍 Steak House

Av. Brasil, 1800 – Frezzarin – Americana/SP

🗓️ Amanhã | 13h30