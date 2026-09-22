Americana inaugura República para Jovens nesta quinta-feira

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), inaugura nesta quinta-feira (24), às 15h, o serviço de República para Jovens, destinado a pessoas de 18 a 24 anos em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social. A unidade atenderá jovens com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e que não possuam meios para a própria subsistência. A inauguração contará com a presença da secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Andrezza Rosalém.

A implantação do serviço está sendo realizada por meio de convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social. O valor anual do cofinanciamento estadual para o serviço é de R$ 516.897,79.

O prefeito Chico Sardelli ressalta a importância da implementação do atendimento na cidade. “As políticas públicas de atendimento aos jovens são fundamentais para que possam trilhar com dignidade um novo caminho e tenham a oportunidade de construir um projeto de vida, vislumbrando um futuro melhor. Essa iniciativa garante acesso a direitos básicos para o desenvolvimento de seus potenciais, transformando o ciclo de vulnerabilidade em novas trajetórias e vida”, afirma o prefeito.

O serviço oferecerá proteção, apoio e moradia subsidiada a jovens egressos do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes que não tenham possibilidade de retorno à família de origem ou de colocação em família substituta. O atendimento também poderá ser destinado a outros jovens que necessitem do serviço.

“A gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi avança com mais um importante serviço implantado no município, voltado aos jovens que estão em processo de desligamento dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes por terem completado a maioridade. O objetivo é promover o acolhimento e proporcionar um local seguro e adequado para que eles possam continuar a desenvolver suas atividades, tenham autonomia e a oportunidade de construir uma nova história”, destaca a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O atendimento incentivará e apoiará a construção e o fortalecimento de vínculos comunitários, a integração e a participação social dos jovens. O serviço será desenvolvido em sistema de autogestão ou cogestão, possibilitando a conquista gradual de autonomia e independência pelos moradores.

Uma equipe técnica de referência será designada para contribuir com a gestão coletiva da moradia, incluindo a administração financeira e o funcionamento do espaço, além de realizar o acompanhamento psicossocial dos usuários e os encaminhamentos para outros serviços, programas e benefícios da rede socioassistencial e das demais políticas públicas.

“O serviço de república seguirá, assim como outros equipamentos da rede socioassistencial, as normas de acessibilidade, visando promover a inclusão de pessoas com deficiência, sendo adaptado às demandas e necessidades específicas dos integrantes”, acrescenta a secretária Juliani.

A unidade terá capacidade para atender até seis jovens. O principal objetivo do serviço é garantir acolhimento e proteção integral.

Entre os objetivos específicos estão proteger os usuários, preservando suas condições de autonomia e independência; prepará-los para o alcance da autossustentação; promover o restabelecimento de vínculos comunitários, familiares e/ou sociais e o acesso à rede de políticas públicas; garantir a liberdade de crença e religião, além do respeito à diversidade e à não discriminação; e ofertar atendimento personalizado e individualizado.

O atendimento será realizado pela Associação de Assistência Fonte de Água Viva. O endereço da unidade não será divulgado para preservar a identidade dos jovens, promover sua inclusão na sociedade e garantir medidas de segurança.

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