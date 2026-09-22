O Outback Steakhouse, rede inspirada na cultura australiana, iniciou o processo seletivo para preencher 92 vagas de emprego na sua nova unidade na Avenida Dr. Jesuíno Marcondes Machado, no bairro Nova Campinas. As oportunidades englobam cargos operacionais e de atendimento, com inscrições abertas até o dia 25 de setembro pelo site Outback – Pandapé.

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Com um plano de carreira estruturado, o Outback se orgulha de ter 84% de seus sócios-proprietários, que comandam as unidades pelo país, formados internamente. Isso significa que grande parte dos gestores começou sua trajetória na operação, atuando nas mesmas funções oferecidas nesta seleção.

Desde o primeiro dia, os contratados participam de um programa robusto de capacitação que dispensa experiência prévia. A cada nova etapa profissional, a rede oferece treinamentos para aprimorar qualificações e impulsionar o crescimento dos colaboradores.

Além da remuneração, o Outback oferece benefícios como vale-transporte, refeição no local e assistências médica e odontológica.

A sócia regional da rede, Thayse Maia, destaca o ambiente de trabalho e as possibilidades de evolução interna. “Buscamos criar um clima acolhedor e descontraído, no qual as pessoas se sintam parte do time desde o início e tenham espaço para aprender e crescer.

Para quem está começando no mercado de trabalho ou busca uma nova oportunidade, o Outback oferece a chance real de construir uma carreira”, afirma.

Quem pode participar

Podem se candidatar pessoas maiores de 18 anos, com ensino médio ou técnico completo e disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados. A rede busca profissionais dedicados, com perfil dinâmico e vontade de evoluir.

Serviço:

Como participar: a inscrição para o processo seletivo pode ser feita por meio do site Outback – Pandapé.

Cargos disponíveis: atendente de bar, atendente de restaurante, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e recepcionista.

Requisitos: ensino médio/técnico completo e disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados.

Faixa etária: maiores de 18 anos.

Remuneração: variável de acordo com o cargo exercido e as horas trabalhadas.

Benefícios: vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica (os dois últimos após o período de experiência).

Etapas do processo seletivo e duração: inscrição online, dinâmica de grupo e entrevistas.

Sobre o Outback

O Outback Steakhouse possui 196 restaurantes no Brasil e está presente em 94 cidades, 22 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no País foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes.

Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer. Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback.

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