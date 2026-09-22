DAE inicia reforma do décimo e último filtro das ETAs

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O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, nesta segunda-feira (21), a reforma do décimo e último filtro das Estações de Tratamento de Água (ETAs) 1 e 2. A intervenção conclui o conjunto de dez unidades contempladas pelo programa de recuperação das estruturas filtrantes.

Os trabalhos começaram com a lavagem da estrutura e retirada dos elementos filtrantes, compostos por pedras e areias de diferentes granulometrias. Na sequência, serão executadas as etapas de recuperação estrutural, impermeabilização, intervenções hidráulicas, pintura e recomposição das camadas filtrantes, além dos procedimentos necessários para o retorno da unidade à operação.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destaca que o início da última unidade marca a reta final de um cronograma executado de forma sequencial. “Chegamos ao décimo filtro com as nove unidades anteriores já recuperadas e em operação. É uma etapa importante porque concluímos um ciclo de intervenções estruturais nas ETAs, com todo o trabalho planejado para preservar a capacidade de tratamento durante a execução”, afirmou.

O diretor da Unidade de Tratamento de Água, Aparecido Roberval de Lima, explica que a retirada dos elementos filtrantes permite o acesso à estrutura para a realização dos serviços. “Nesta fase, o filtro é preparado para receber as intervenções de recuperação. Depois da retirada das camadas filtrantes, são avaliadas as condições da estrutura para a execução dos reparos, impermeabilização e demais serviços. Ao final, os elementos filtrantes serão recompostos e a unidade passará pelos procedimentos necessários antes de voltar à operação”, explicou.

Com o início da reforma do décimo filtro, o DAE conclui o ciclo previsto de recuperação das dez unidades das ETAs 1 e 2. As intervenções foram realizadas uma unidade por vez, permitindo manter as demais estruturas em funcionamento ao longo do cronograma.

As reformas integram o DAE em Ação pela Água, dentro da Operação ETA Eficiente, voltada à recuperação e modernização da infraestrutura de tratamento e ao aumento da eficiência operacional do sistema de abastecimento de Americana.

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