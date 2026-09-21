Desenvolve SP oferece crédito para empresas administradas por PCD

Desenvolve SP oferece crédito para empresas administradas por pessoas com deficiência

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No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, a Desenvolve SP destaca a linha Desenvolve + Inclusão, voltada a empresas que tenham pessoas com deficiência em sua administração ou composição societária. A iniciativa amplia o acesso a crédito para negócios paulistas e apoia investimentos voltados ao crescimento e à modernização das empresas.

A linha é destinada a empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, além de cooperativas de produção, estabelecidas no Estado de São Paulo, que tenham pessoa com deficiência como administradora, sócia-administradora ou que detenham, no mínimo, 50% mais uma das cotas ou da composição acionária da empresa.

O Desenvolve + Inclusão oferece crédito com prazo de até 120 meses e carência de até 36 meses. A taxa é de 0,64% ao mês acrescida do IPCA.

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei Federal nº 11.133/2005, é uma data voltada à conscientização sobre os direitos e a participação das pessoas com deficiência na sociedade.

Como solicitar

A solicitação do financiamento pode ser feitas pelo site da Desenvolve SP .

Sobre a Desenvolve SP

A Desenvolve SP é a agência de fomento do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

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