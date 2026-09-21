O senador Marcos Pontes (PL-SP) declarou apoio à candidatura de Franco Sardelli (PL) a deputado estadual nas eleições deste ano.

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Ao falar sobre a disputa eleitoral, Pontes afirmou que considera importante a escolha de representantes preparados para defender as pautas do campo político ao qual pertence e manifestou seu apoio a Franco.

Vídeo Senador Marcos Pontes

“Este ano temos eleições e precisamos de candidatos que saibam defender os interesses e valores da direita e que também tenham propriedade, conhecimento e integridade para fazer isso e muito bem feito”, afirmou o senador.

Eleito senador por São Paulo para o mandato de 2023 a 2031, Marcos Pontes é atualmente 1º vice-líder do Bloco Parlamentar Vanguarda no Senado Federal. Antes de chegar ao Senado, comandou o Ministério da Ciência e Tecnologia entre 2019 e 2022.

Engenheiro aeronáutico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e piloto de testes da Força Aérea Brasileira, Pontes integrou a turma de astronautas da NASA de 1998 e, em 2006, participou da Missão Centenário, tornando-se o primeiro brasileiro a viajar ao espaço.

Franco agradeceu a manifestação do senador e destacou a importância do apoio recebido durante a campanha.

“Receber o apoio do senador Marcos Pontes é uma grande responsabilidade. Tenho muito respeito pela sua trajetória e agradeço pela confiança no nosso trabalho. Seguimos levando nossas propostas para as cidades de São Paulo e ouvindo de perto aquilo que a população espera de seus representantes”, afirmou Franco Sardelli.