Um homem que bateu na mulher e no filho acabou detido no final de semana em Americana. Ele ainda tinha armas em casa- na região central da cidade na avenida 9 de julho. O caso foi atendido pela Polícia Militar.

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Na noite de 19 de setembro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em um apartamento localizado na Avenida Nove de Julho, no Centro de Americana.

Bateu nela e bateu no filho

No local, a vítima relatou aos policiais ter sido agredida física e psicologicamente pelo companheiro, que também teria agredido o filho do casal. Segundo o relato, o homem estaria alcoolizado e possuía uma arma de fogo na residência.

A vítima e o filho foram encaminhados ao Hospital Municipal, onde passaram por avaliação médica e, posteriormente, foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária para o prosseguimento da ocorrência.

O homem também foi conduzido para prestar esclarecimentos. Durante o atendimento da ocorrência, os policiais realizaram a apreensão de uma pistola calibre 9 mm, 80 munições de calibre 9 mm, 15 munições de calibre .380, cinco carregadores de calibre 9 mm e um carregador de calibre .380.

As partes foram ouvidas pela autoridade policial, que, após análise dos fatos, ratificou a prisão em flagrante do homem por violência doméstica, permanecendo ele à disposição da Justiça. A arma e as munições permaneceram apreendidas para as providências de polícia judiciária.