Observatório: temporada de observação de Saturno começa dia 23

Observatório de Americana: temporada de observação de Saturno começa dia 23

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Começa na próxima quarta-feira (23) a temporada de observação de Saturno, e visitantes do Observatório Municipal de Americana (OMA) “Astrônomo Nelson Alberto Soares Travnik”, vinculado à Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, poderão observar o planeta dos anéis em sessões de visitação guiada às quartas, quintas e sextas-feiras, das 21h às 22h, mediante agendamento pelo telefone (19) 3408-4800. A entrada é gratuita.

Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior do sistema solar. É rodeado por sete belos anéis com espaço entre eles e é o planeta mais distante da Terra descoberto a olho nu.

“O OMA é um verdadeiro complexo pedagógico, cultural, científico e turístico e um patrimônio de Americana. Fica o convite para que as famílias venham ao OMA e se surpreendam com todo o conhecimento proporcionado pela visita ao espaço”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A visitação ocorre por agendamento e, em caso de céu encoberto ou noite chuvosa, as atividades são automaticamente canceladas. O acesso se dá pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel”, localizado à Rua Abrahim Abraham, 400, no bairro Parque Residencial Nardini, e crianças menores de 5 anos não podem acessar a cúpula do OMA.

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