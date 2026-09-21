Prefeitura realiza audiência pública nesta terça-feira para discutir a Lei Orçamentária Anual

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A Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Fazenda e de Planejamento, realiza nesta terça-feira (22) audiência pública para discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício financeiro de 2027. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Município nos dias 5 e 8 de setembro.

A audiência será realizada às 18h, no Auditório Villa Americana, nas dependências do Paço Municipal, localizado na Avenida Brasil, nº 85. A discussão também poderá ser acompanhada ao vivo pelo site www.americana.sp.gov.br/audiencia/loa.

Após a abertura e a apresentação das propostas, será aberta a palavra aos participantes. Os cidadãos que acompanharem a audiência pela internet poderão enviar perguntas pelo e-mail [email protected].

“A Lei Orçamentária Anual é uma diretriz fundamental para o planejamento, o controle e o equilíbrio fiscal, viabilizando a aplicação de recursos no atendimento das demandas e na manutenção dos serviços prestados à população”, destaca a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

O secretário de Planejamento, Diego Guidolin, ressalta a importância da LOA para a eficiência administrativa. “Todas as ações efetivas do município são precedidas de um planejamento financeiro. A LOA é importante para garantir que os recursos disponíveis possam ser aplicados da melhor forma possível para o desenvolvimento do município e o atendimento da população”, diz.

A realização da audiência atende ao que determinam a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica do Município e a Lei Municipal nº 5.717/2015, que disciplina a realização de audiências públicas.

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