Um morador de Americana entrou em contato com a reportagem por estar ‘pistola’ com uma cratera que surgiu na região do Boer. Ele reconhece que o ‘buracão’ apareceu depois das chuvas deste mês de setembro, mas pede atenção para a prefeitura e para motoristas e motociclistas.

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Ele contou à reportagem que um motociclista caiu no local, rua da Prosperidade, na semana passada.

Fala o morador É um buraco que apareceu sobre a galeria de água da chuva, foi solicitado à prefeitura o reparo, depois de quase um mês a equipe veio resolver o vazamento da galeria, e faz mais de mês que o buraco está sem asfalto.