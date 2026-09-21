Um morador de Americana entrou em contato com a reportagem por estar ‘pistola’ com uma cratera que surgiu na região do Boer. Ele reconhece que o ‘buracão’ apareceu depois das chuvas deste mês de setembro, mas pede atenção para a prefeitura e para motoristas e motociclistas.
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Ele contou à reportagem que um motociclista caiu no local, rua da Prosperidade, na semana passada.
Fala o morador
É um buraco que apareceu sobre a galeria de água da chuva, foi solicitado à prefeitura o reparo, depois de quase um mês a equipe veio resolver o vazamento da galeria, e faz mais de mês que o buraco está sem asfalto.
E como aqui é uma rua descida, e praticamente uma avenida, os veículos foram passando e desassoreando ainda mais o buraco.
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