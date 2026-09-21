Sicoob lança promoção com prêmios de até R$ 500 mil

Sicoob lança promoção Chance de Ouro Empresa com prêmios de até R$ 500 mil

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O Sicoob inicia em 21 de setembro a promoção Chance de Ouro – Empresa, voltada a cooperados pessoa jurídica que utilizam Cartões Sicoob Mastercard nas despesas da empresa. Até 21 de novembro, a iniciativa distribuirá R$ 820 mil em prêmios, com o maior prêmio individual no valor de R$ 500 mil.

Os prêmios serão distribuídos em sorteio único ao final da campanha: 8 prêmios de R$ 40 mil e 1 prêmio de R$ 500 mil, entregues em certificado de barra de ouro. Concorrem os cooperados pessoa jurídica que utilizarem o Cartão Sicoob Mastercard nas despesas da empresa durante o período da campanha.

A iniciativa integra a estratégia comercial do Sicoob para o crescimento da carteira PJ, com o cartão posicionado como ferramenta de gestão financeira para o dia a dia dos negócios. Para os cooperados, a campanha é a oportunidade de concorrer aos prêmios ao usar o Cartão Sicoob Mastercard nas despesas da empresa.

A campanha chega em um momento em que o cartão corporativo é apontado pelo setor como a principal fronteira de crescimento para os próximos anos, com potencial de migração de centenas de bilhões de dólares em pagamentos B2B para os cartões, segundo a Mastercard.

“Essa campanha mostra a importância do cartão como ferramenta de gestão financeira para os negócios e aproxima ainda mais o Sicoob dos cooperados pessoa jurídica. Pensamos esse período para que as empresas pudessem aproveitar os benefícios do produto e ainda concorrer a uma premiação expressiva”, afirma Angelo Eduardo Glazar Curbani, superintendente Comercial de Cartões e Adquirência

Serviço

Chance de Ouro – Empresa

De 21 de setembro a 21 de novembro

Cooperados pessoa jurídica com cartões de crédito Sicoob Mastercard

Consulte o regulamento completo da promoção e as condições de participação nos canais oficiais do Sicoob.

Foto: Divulgação Sicoob

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 10,2 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. É formado por 315 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,7 mil pontos de atendimento, e, em mais de 420 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse Link para mais informações.

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