Enriquecimento ambiental favorece 49 espécies do Zoo Americana

Enriquecimento ambiental favorece bem-estar de 49 espécies de animais do Zoo Americana

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O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana realizou nove tipos de atividades de enriquecimento ambiental para 49 espécies de animais ao longo desta semana. As ações fazem parte da rotina do zoológico e contribuem para o bem-estar dos animais mantidos na instituição.

O enriquecimento ambiental consiste no uso de estímulos voltados a animais sob cuidados humanos, com o objetivo de preservar determinados comportamentos naturais. Para isso, são criadas situações que estimulam os animais a desenvolver e utilizar seus sentidos. Há cinco tipos de enriquecimento ambiental: alimentar, sensorial, ambiental, social e cognitivo.

As espécies que receberam enriquecimento esta semana foram: mamíferos alojados no setor de quarentena (ouriço-cacheiro, mangusto e mico-leão-de-cara-dourada), gatinhos (gato-mourisco, gato-do-mato-grande e gato-do-mato-pequeno), primatas nas ilhas (macaco-aranha-de-cara-preta, macaco-aranha-de-testa-branca, macaco-aranha-de-cara-vermelha e macaco-barrigudo), psitacídeos (papagaio-chauá, papagaio-peito-roxo, papagaio-cara-roxa, papagaio-moleiro, ararajuba, príncipe-negro, maitaca-bronzeada, ararinha-maracanã, ararinha-nobre, periquito-de-encontro-amarelo, periquito-rico, tiriba-de-testa-vermelha, marianinha-de-cabeça-amarela, periquito-da-caatinga, cuiú-cuiú, periquito-rei, periquitão-maracanã, arara-azul-grande, arara-canindé, arara-piranga, arara híbrida, papagaio-verdadeiro, papagaio-do-mangue e papa-cacau), emas, emus (inclusive os filhotes), antas, tamanduás, jacus (jacutinga, jacupemba e jacuguaçú), mutuns (mutum-cavalo, mutum-de-penacho e mutum-do-sudeste) e patinhos (tadorna-ferruginea, pato-de-laysan, tadorna-do-pescoço-branco, pato-carolina e pato-mandarim).

Para a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano, foi uma semana intensa de ações voltadas ao bem-estar animal. “Muitos animais foram beneficiados pelas atividades de enriquecimento ambiental. Essas ações são de extrema importância para eles, pois reforçam seus comportamentos naturais, e integram uma rede de cuidados contínuos que realizamos aqui no Zoo Americana”, disse.

Entre as atividades realizadas ao longo da semana estiveram o uso de pelúcias para mamíferos no setor de quarentena, “sopa” para primatas nas ilhas, jiló pendurado para os psitacídeos, cortina com mangueira de bombeiro para as antas e barca de flor de hibisco com ração para patinhos, entre outras.

“O trabalho de enriquecimento ambiental é bem elaborado pela equipe técnica do Parque Ecológico, que busca, sempre por meios criativos, garantir uma maior qualidade de vida para cada animal presente na instituição”, afirmou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

O Parque Ecológico fica na Avenida Brasil, nº 2.525, Jardim Ipiranga, e funciona de quarta a domingo, das 8h às 17h, com fechamento da bilheteria às 16h.

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