Americana participa da criação do RMC Deep Tech Valley, hub regional de inovação e tecnologia

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Americana participou, nesta quarta-feira (16), da aprovação da criação do RMC Deep Tech Valley, hub metropolitano que pretende ampliar a cooperação entre os municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC) para estimular o desenvolvimento tecnológico e a atração de empresas do setor.

A aprovação ocorreu durante a 253ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento da RMC, realizada em Campinas, como parte da programação do Campinas Innovation Week 2026. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, foi representado na reunião pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

A proposta prevê a articulação entre os municípios para a adoção de medidas de incentivo à inovação, incluindo leis municipais e projetos de sandbox regulatório, que permitem testar novas soluções tecnológicas em ambientes controlados. A iniciativa também busca consolidar uma identidade regional associada à ciência, à tecnologia e à inovação, com a meta de projetar a RMC como o “Vale do Silício Brasileiro”, em referência ao polo de alta tecnologia e inovação localizado nos Estados Unidos.

“A escolha do nome em inglês está relacionada à proposta de internacionalizar a Região Metropolitana de Campinas e ampliar sua projeção no cenário global de inovação e tecnologia. O termo deep tech faz referência às empresas e soluções desenvolvidas a partir de pesquisa científica e tecnologia avançada, um conceito que tem forte relação com a presença de importantes universidades e instituições de pesquisa na nossa região”, explicou Rafael de Barros.

Entre os objetivos do RMC Deep Tech Valley estão a atração e permanência de empresas de base tecnológica, startups e deep techs, além da integração entre poder público, universidades, instituições de pesquisa, empresas e investidores. A iniciativa também prevê o compartilhamento de experiências e boas práticas entre os municípios.

Diferentemente de outras startups de tecnologia, como aplicativos tradicionais e e-commerces, as deep techs são empresas baseadas em pesquisa científica de ponta e engenharia complexa. Entre as áreas de atuação estão biotecnologia e farmacêutica, inteligência artificial avançada, nanotecnologia e economia circular.

Com a criação do hub, as Câmaras Técnicas do Conselho de Desenvolvimento da RMC deverão promover estudos, articulações institucionais e propostas para estruturar a iniciativa.

Americana no ecossistema de inovação

Para Americana, a participação no movimento regional se soma a iniciativas municipais voltadas ao desenvolvimento tecnológico. Um dos principais instrumentos é o i9 Americana, programa criado para estimular a inovação, aproximar diferentes atores do setor e criar condições para o desenvolvimento de empresas e soluções tecnológicas no município.

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